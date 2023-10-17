Візит на чуже свято: що Путін сподівається отримати від Китаю

Владімір Путін прибув до Китаю на форум "Один пояс, один шлях". І цей візит ще раз підкреслив справжнє місце і статус російського поки що президента.

Про особливі деталі зустрічі кремлівського очільника 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, вже біля трапу літака Китай продемонстрував чого насправді хоче від країни-агресорки.

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"Це не візит Путіна на рівних. Це візит на чуже свято", – відзначив він.

Підтекст візиту Путіна

Ставлення Китаю до Росії розпочалося біля літака. Як відзначив політолог, Путіна зустрів не особисто Сі Цзіньпін, попри заяви диктатора про їхні тісні взаємини, а міністр комерції.

"Це дуже хороший меседж для світу в якому руслі вони (Китай – 24 Канал) розглядають співпрацю з Росією. Путін хотів би отримати від Китаю військову підтримку. А Китай хоче мінімізувати ризики", – відзначив він.

Ба більше – внутрішня аудиторія зрозуміла місце свого "пєрвого", адже думає, що він неначе "імператор" приїхав до Китаю, підкреслив Саакян.

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Відомо, що російський диктатор провів декілька зустрічей, наприклад, з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Тобто Китай для Путіна – своєрідний конференц-центр з можливістю продемонструвати, що в нього поки залишилися якісь "друзі".

Ну і анонсована двостороння зустріч з Сі Цзіньпіном у вузькому і розширеному форматах. Думаю, що Сі Цзіньпін хоче почути від Росії, які ж вони бачать точки виходу із ситуації і як вони її оцінюють,

– припустив Саакян.

Мовиться про війну в Україні. За його словами, китайський лідер розуміє, що Путін не усвідомлює усієї ситуації, адже отримує недостовірну інформацію і сам її не перевіряє. Про це може мовитися на закритій зустрічі.

"А на широкому форматі говоритимуть про економіку, що Китай може купити в Росії. Росія зараз "геополітичний наркоман", який розпродає фамільне золото. Всі це розуміють", – додав політолог.

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