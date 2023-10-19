Росія – це запасний плацдарм: які плани щодо Москви має Пекін

Владімір Путін перебуває у Китаї, де вже зустрівся з Сі Цзіньпіном. Він також заявив, що за останній рік планка товарообігу між країнами наближається до позначки 200 мільярдів доларів.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що Росія відчуває певну залежність від Китаю. Путін хоче, щоб Сі Цзіньпін купляв у країни-агресорки більше газу, нафти чи навіть побудував новий газопровід, але наразі китайський лідер у цьому не зацікавлений.

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Яке значення для Китаю має Росія

Росія сильно залежить від інших країн. Але разом з тим, вона є невеликим торговим партнером для Китаю.

Михайло Шейтельман зауважив, що сьогодні Китай веде "холодну війну" зі США і ще поки не вирішив, чи веде її з Європою. Ризик переростання "холодної" війни у "гарячу" завжди є. Відтак, Росія є "запасним складом", де на всякий випадок зберігається нафта та газ.

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"Друга роль Росії – найважливіша. Вона є для Китаю складом ядерної зброї на випадок ядерної війни", – підкреслив політтехнолог.

Якби така війна відбулася, то вона найперше буде між Росією та США, адже бити зі своєї території Китай не погодиться.

За результатами ядерної війни постраждають тільки Росія, США й, можливо, Європа. Така у них ядерна доктрина – ми будемо стріляти з російського Сибіру, а не з Китаю,

– сказав Шейтельман

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