Склався невигідний контекст, – Галлямов про мотиви поїздок Путіна у Крим та Маріуполь

У роковини окупації Криму, 18 березня, російського диктатора Владіміра Путіна "занесло" на захоплений півострів. Згодом, у ніч 19 березня, бункерний дід відвідав розтрощений його військами Маріуполь. Він повинен був увірватись в інфопростір після ордеру на його арешт.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, до того Путін нікуди не збирався їхати, тому рішення про ці візити прийняли спонтанно, щоб показати: диктатор не сховався у бункері.

Читайте також Путін не поїхав би в Маріуполь, а його двійник не вартий уваги ЗСУ, – військовий експерт

Спонтанні поїздки Путіна у Крим та Маріуполь

Галлямов зазначив, що ці візити пов’язані із невигідним для диктатора контекстом, який склався після того, як Міжнародний кримінальний суд 18 березня видав ордер на арешт Путіна за незаконні дії щодо депортації українських дітей.

"У Путіна був запланований відпочинок, він нікуди не збирався. Так, у нього повинна була відбутись нарада щодо питань розвитку Криму. Він зі свого кабінету мав 10 хвилин поговорити з комп’ютера. Путін наодинці з комп’ютером – не вражаюча картинка", – вважає він.

Російський політолог підкреслив, що міжнародна спільнота завдала потужного удару по диктатору, тому він не міг собі дозволити "залягти на дно".

Тому терміново довелось щось придумати, щоб продемонструвати: президент Росії не злякався, він так само активний і не сховався в бункері. Потрібна була просто телевізійна картинка,

– зауважив Галлямов.

На його думку, саме тому за одну ніч прийняли рішення їхати у Крим та Маріуполь, знайшли об’єкти, які буде не соромно показати по телевізору, тому вийшла така незграбна картина.

Галлямов про візити Путіна у Крим та Маріуполь: дивіться відео

Чи планує диктатор ще подібні візити

Аббас Галлямов переконаний, що Путін буде продовжувати час від часу влаштовувати такі поїздки. Хоч він не хоче цим займатись, але розуміє, що це потрібно.

"Кількість поїздок по регіонах у нього дуже впала. Видно, що він не хоче цим займатись. З іншого боку, президент, який сховався в бункері, справляє погане враження на аудиторію. Зовсім замкнутися та не виходити на зв’язок він собі не може дозволити", – додав політолог.

Путін відвідав Крим та Маріуполь: що відомо