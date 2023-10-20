Путін раптово відвідав штаб у Ростові: Світан припустив мету поїздки диктатора

Владімір Путін провів зустріч з Валєрієм Герасимовим, але уважні глядачі помітили, що на столі перед ними лежали не документи, а пусті листки. Такі раптові візити у штаби та розмови з військовим керівництвом Росії є лише намаганням створити картинку присутності "лідера" в інформаційному полі.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що ситуація з пустими листками насправді може бути продуманим ходом. Можливо, російські інформагентства мали завдання приховати карти чи іншу інформацію.

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Під час зустрічей Путіна все детально продумують. Можливо, було завдання показати, що Путін і Герасимов сидять поруч один з одним, тому інформацію на листках закрили. Не варто відкидати, що це взагалі міг бути не Путін, а його двійник.

Мені здається, навіть близьке оточення не розуміє, хто з них справжній. Все це робота на російську аудиторії. Їй хотіли показати картинку людини, схожої на Путіна, яка керує процесами,

– розповів Роман Світан.

Посилення бойових дій біля Авдіївки та Куп'янська насправді можуть бути "фоном" для створення інформаційної кампанії. Перед тим схожу картинку робили у Китаї, щоб показати нібито Путін бере активну участь у зовнішній політиці.

"А завтра його можуть показати у дитячому садочку – все це низка інформаційних кампаній для внутрішнього споживання", – підкреслив Світан.

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