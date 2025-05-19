"М'ясник": що змінить призначення Мордвічева командувачем сухопутних військ Росії

Путін призначив генерала Андрєя Мордвічева командувачем сухопутних військ російської армії. Він відомий своєю жорстокою тактикою, яка передбачає великі втрати особового складу.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу зазначив, що Владімір Путін поступово вибудовує режим, подібний до північнокорейського – із придушеним бізнесом, підконтрольними військовими та реальною владою, зосередженою в руках лише його наближених осіб.

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Чому Путін змінив командувача

Путін призначив новим командувачем сухопутних військ Андрія Мордвічева.

Це без перебільшення м'ясник, який справді досяг певних тактичних успіхів на фронті, але ціною величезних втрат. Торік росіяни просунулися лише на 0,54% нашої території, але їхні втрати перевищили сукупні втрати за 2022 та 2023 роки,

– сказав Дмитро Жмайло.

Він додав, що лише під час штурму Авдіївки до початку 2023 року росіяни втратили близько 70 000 військовослужбовців. Подібна ситуація була й під час оборони Азовсталі – опір вдалося зламати лише після стягнення туди безпрецедентної кількості військ.

Жмайло зазначив, що навіть одіозний диверсант Ігор Гіркін визнавав: полк "Азов" на 200% виконав свою військову задачу, а на 500% – політичну. Оборона Азовсталі дала змогу іншим регіонам України підготуватися до стійкого спротиву та тривалої оборони.

Але Мордвічев відомий не лише діями в Маріуполі, Авдіївці та інших містах – а й тим, що він принципово не зважає на людські втрати. Він люто тримається за свою посаду. Його призначення є стратегічним і свідчить про наміри Росії щодо України.

Росія щиро хоче припинення вогню, але на своїх умовах. Її мета – зберегти воєнну машину, щоб за 3 – 4 роки знову мобілізувати армію, врахувати помилки, дочекатися, наприклад, зміни влади в США й розпочати нову, ще кривавішу війну проти України,

– зазначив Жмайло.

Він також додав, що Росія не хоче, аби її військові поверталися додому, бо це потенційне джерело бандитизму, криміналу, незаконного обігу зброї та наркотиків – як це вже було після Афганістану та чеченських кампаній. Тому вона не шкодує своїх військових, яких, до речі, на окупованих територіях накопичено від 620 до 680 тисяч (із них близько 200 тисяч – штурмові підрозділи).

Москва готується розширити "сіру зону"

Це є прямим доказом того, що Росія готується до нових штурмів і не збирається берегти особовий склад. Владімір Путін планує провести літню й осінню наступальні кампанії.

Мордвічев має стати виконавцем цих злочинів проти України. Такі кадрові перестановки пов'язані передусім із лояльністю до Кремля, а також із повною байдужістю до втрат. У росіян фактично залишився єдиний аргумент у наземних боях – піхота,

– сказав Жмайло.

Він додав, що після українських ударів, зокрема по базі в "Енгельсі-2", російська стратегічна авіація проходить ремонт, заправку і спорядження аж в Іркутській області – за 4,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

Жмайло переконаний, що Путін прагне реалізувати наступальні дії та розставляє на командні посади лояльних, рішучих і виконавчих командирів. Це стосується не лише вищого керівництва, а й командирів бригад, дивізій і батальйонів.

Світ входить у важливу фазу перемовин. США запропонували ідею тридцятиденного припинення вогню, а Росії критично важливо виграти час.

Тож Москва намагається досягти хоч якихось тактичних успіхів на фронті. Через відсутність серйозних проривів вона намагається розширити "сіру зону", просунутися до Костянтинівки й якнайшвидше реалізувати оперативно-тактичні завдання.

Саме для цього призначають таких, як Мордвічев – людей, готових виконувати накази без огляду на втрати. Жмайло переконаний, що у найближчі тижні варто очікувати нових кадрових змін.