ЗСУ готують наступ, але росіяни нібито "покращують позиції": що знову наговорив Путін про війну

Президент ворожої держави Путін вкотре не без брехні прокоментував війну проти України. За його словами, російська армія нібито тримає оборону на фронті та навіть уже досягла певних "успіхів" в цьому ділі.

Також глава Кремля поспішив запевнити, що контрнаступ Збройних Сил "провалися", але потім додав, що "противник готує нові операції". Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Дружба з ХАМАС чи Нетаньягу: кого підтримує Росія і чому Путіну вигідна війна на Близькому Сході

Суперечливі заяви Путіна

Навіть якщо послухати президента Росії всього декілька хвилин, то стане очевидним, наскільки його висловлювання суперечать одне одному.

З одного боку, Путін намагається розповідати про "поразки України", а з іншого – "перестрахуватись" та про всяк випадок зазначити, що ЗСУ йтимуть знову в наступ.

Що стосується контрнаступу, який провалився… Ми знаємо все ж таки, що на окремих ділянках фронту противник готує нові наступальні дії,

– заявив кремлівський лідер.

Окрім того, зі слів Путіна не зрозуміло: російська армія обороняється на всій лінії фронту чи все-таки йде захоплювати нові міста?

Те що відбувається по всій лінії зіткнення, називається активна оборона з покращенням позицій на певних ділянках… Так, ми цього не приховуємо.

Що саме "не приховує" Кремль – запитання залишається відкритим. Однак, вочевидь, під словосполученням "покращення позицій" мались на увазі "м'ясні штурми" військ Росії на певних східних напрямках.

Президент Росії зробив декілька брехливих та суперечливих заяв щодо війни проти України: дивіться відео з росЗМІ

Що насправді відбувається на фронті