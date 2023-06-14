Абсолютна неадекватність, – Череватий прокоментував заяви Путіна про події на фронті

Владімір Путін вийшов зі свого бункера, щоб у тісній компанії поспілкуватися з російським "воєнкорами". Він зокрема повідомив пропагандистам, що російській владі вдалося назбирати зі 140-мільйонної Росії лише 6 тисяч добровольців.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий засумнівався, що в країні-агресорці зараз є 140 мільйонів жителів, зважаючи на тотальну брехню окупантів. А тому цифра у 6 тисяч добровольців може бути теж завищеної. Про це він розповів 24 Каналу.

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Перебуває в іншій реальності

Показовим вважає Череватий й зборище "воєнкорів". Воно демонструє деградацію навіть донедавна відносно досконалої російської пропаганди.

Про це й свідчить поведінка їхнього недофюрера та його істеричні заяви. Вони видають невпевненість Путіна. В ньому вже немає тієї пихатості, яка у нього була при оголошенні початку так званої "СВО",

– зауважив речник Східного угруповання ЗСУ.

Очевидно, що у російського диктатора вже немає впевненості в "перевагах" на фронті російської армії і "швидкій перемозі" країни-агресорки. Хоча й він повторює напевно наративи, які йому приносять Шойгу та Герасимов з урахуванням того, що вони не можуть демонструвати всі свої поразки.

Сергій Череватий прокоментував абсурдні заяви Путіна: дивіться відео

Також Путін розповів "казочку" про те, що Росія за час так званої "СВО" втратила лише 54 танки.

Це абсолютна неадекватність, враховуючи те, що Путін є підполковником спеціальної служби і отримав військову підготовку. І при цьому він не розуміє елементарних законів війни,

– відзначив Череватий.

Путін не усвідомлює, що при такій операції, за такого об'єму фронту та кількості залучених військ, а на окремих фронтах йде рахунок про сотні тисяч, апріорі не можна втратити 54 танки. Тому навіть для людини, яка відбула строкову службу за радянських часів, стає зрозуміло, що російський диктатор перебуває в іншій реальності.

Заяви Путіна не відповідають дійсності Коли російський диктатор, говорячи про втрату російських танків за 15 місяців війни, називає цифру 54, – це повна нісенітниця. Адже відповідно до Коли російський диктатор, говорячи про втрату російських танків за 15 місяців війни, називає цифру 54, – це повна нісенітниця. Адже відповідно до інформації Генштабу України , країна-агресорка з початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 14 червня втратила 3943 танки.

Навіщо Путін зустрічався з "воєнкорами"