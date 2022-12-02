Путін сподівався на зраду ЗСУ та хотів захопити Україну за 10 днів: підвела й власна армія

Ще перед початком повномасштабного вторгнення Росія абсолютно не розуміла психологію та менталітет українців, зокрема, військових та командування ЗСУ. Це в черговий раз підтвердили й у британському Королівському об'єднаному інституті збройних сил.

Так, інститут опублікував доповідь, у якій йшлося зокрема й про те, як російські військові намагалися переманити на свою сторону захисників України. Ба більше, це було елементом їхнього плану повномасштабного вторгнення.

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Спроба зламати ЗСУ

Росіяни хотіли "захватити Київ за 3 дні" й планували, що військові перейдуть на їхню сторону. Зазначимо, що це й не дивно, адже пропагандистська машина країни-агресорки як заведена стверджувала, що в Україні при владі одні нацисти, що тероризують мирне населення.

Одним з перших та істотних етапів захоплення нашої держави у росіян була дезорганізація системи оперативного управління ЗСУ та нейтралізація вищого військового керівництва. Для втілення цього плану у життя, вони у перші дні повномасштабної війни відправили більшості генералів України та старшим офіцерам ЗСУ повідомлення із закликом здатися.

Ба більше, російські воєначальники запевняли, що Росія "не має наміру завдавати Україні жодної шкоди". Наскільки це було правдою, українська нація переконалася уже не раз.

Звертався до ЗСУ навіть Путін

Сподівався на те, що українці складуть зброю, навіть й диктатор Володимир Путін. Однак він вочевидь сплутав менталітет росіян, яких лякає один вид автозаку, й українців, які за свою свободу, права та державу готові стояти до кінця.

Так, він у другий день вторгнення, 25 лютого, публічно звернувся до військових України із закликом припинити опір російському вторгненню та "брати владу у свої руки".

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Однак коли ніхто "владу у свої руки" брати не став, він вчергове закликав військових України скласти зброю та "йти додому". А також запевнив, що всі, хто це зробить – зможе покинути без перешкод зону бойових дій та повернутися до своїх сімей.

Ваші батьки, діди та прадіди не для того боролися з нацистами, захищаючи нашу спільну батьківщину, щоб сьогоднішні неонацисти захопили владу в Україні. Ви давали присягу на вірність українському народу, а не антинародній хунті, яка грабує Україну та знущається з цього самого народу. Не виконуйте її злочинних наказів,

– ніс таку маячню тоді російський диктатор.

Тож автори доповіді вважають, що фактичний провал цієї кампанії лише підкреслює повне нерозуміння російськими спецслужбами психології захисників України.

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Хотіли захопити Україну за 10 днів

Також військові експерти доповідають, що Росія планувала військовим шляхом захопити Україну за 10 днів, а до серпня 2022 року окупувати та здійснити анексію нашої держави. Ставку ворог робив на швидкість атаки і кампанію дезінформації.

Однак й цей план у них провалився через надмірну секретність та низьку тактичну підготовку росіян. Так, у доповіді повідомляють, що:

на тактичному рівні військам окупантів не вистачало підготовки для ефективного втілення цих планів у життя,

про необхідність захопити Київ більшість російських підрозділів взнала за 24 години до вторгнення.

Ба більше, уже з початку так званої "спецоперації" росіянам не вистачало боєприпасів, пального, продовольства і узгодження воєнних планів. Тобто Росії не вдалося дезорганізувати ЗСУ, натомість зі своїми військовими вона впоралася "на ура".

Так, завдяки секретності Росія змогла завдати раптового удару, але це спрацювало лише на оперативному рівні. На тактичному ж рівні ЗСУ краще були підготовленими та організованими. Наші захисники краще розуміли, що їм робити, адже готувалися відбивати наступ Росії з 2014 року.

Найбільший недолік російського плану

Автори доповіді вважають, що найвагомішим недоліком усього російського плану є брак реверсивних дій. Тактична компетентність російських військових виявилася значно нижчою, особливо у порівнянні з очікуваннями можливостей "другої армії" багатьох спостерігачів як в Україні, так і у всьому світі.

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Ба більше, самі ж росіяни раді обманюватися. Так, вищі інстанції російської армії, з одного боку, дуже довіряють первинній інформації, зібраній підлеглими на фронті, а з іншого – не аналізують достовірність цієї інформації. Окрім того, командування Росії не заохочує чесні доповіді про невдачі, а це своєю чергою лише ускладнює аналіз реального становища на полі бою.

Ще один недолік окупантів – у дотриманні наказів "до буквочки" та у відсутності ініціативності. Через це вони завжди намагаються виконати наказ, навіть коли через зміну обстановки він стає безглуздим.

Що відбувається на фронті зараз: останні новини

2 грудня окупанти намагаються захопити Бахмут. Зараз довкола міста точаться криваві бої, які ще й ускладнені поганою погодою. Водночас українські військові відпрацьовують по окупантах на інших напрямках.

Також бої тривають й біля Сватового. Там для росіян складається драматична ситуація. Вони чотири рази переходили у наступ, і кожного разу він "зривався". Однак, як зазначив Костянтин Машовець, радіти ще зарано.

Також росіяни продовжують зганяти свою злість через поразки на фронті на мирному населенню України. Зокрема, вони вдарили по п'ятиповерхівці у селі Клугино-Башкирівка, що на Харківщині, внаслідок чого є поранені та серйозні руйнування.

Також у ЗСУ повідомили, що є висока імовірність нового масованого удару. Він може бути доволі сильним.

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В RUSI відзначили, що першоджерела значної частини даних їхнього звіту поки не можуть бути оприлюднені. Відтак цю доповідь варто сприймати як "методологічно недосконалі" свідчення.