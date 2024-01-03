Путін сподівається не просто так: чому перемога Трампа на виборах у США може бути небезпечною

Опитування американських виборців продовжують стверджувати, що Дональд Трамп має реальні шанси стати наступним президентом США. Водночас існує чимало підстав вважати, що його рішення можуть сприяти планам Владіміра Путіна.

Такою думкою із 24 Каналом поділився громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він переконаний, що чекати від Трампа вкрай важко очікувати зваженої політики щодо Росії.

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Причина симпатій Кремля до Трампа

Імовірність, що Трамп в той чи інший спосіб допоможе Путіну, є вкрай великою. А імовірність того, що Трамп нашкодить Путіну, навіть уявити важко. Таке може статися хіба що випадково, як у Сирії в 2018 році, коли американські сили знищили колону "вагнерівців", що висувалася в бік американсько-курдських позицій.

"Путін не просто так сподівається на Дональда Трампа. Трамп показав, що він любить диктаторів та російські гроші, що він буде робити те, що скаже йому Путін, або принаймні не буде йому заважати", – переконаний Рашкін.

Росія втрутилась у президентські вибори 2016 року в Сполучених Штатах, зламавши електронну пошту Гіларі Клінтон, конкурентки Трампа в боротьбі за крісло Білого дому. Крім того, на Трампа й проти Клінтон працювали російські ботоферми. Згодом Кремль задіяв багато ресурсів, щоб в очах американських виборців очорнити Україну, намагаючись перекласти на неї провину за своє втручання.

Саме з огляду на ризики, які може спричинити друге президентство Трампа, було ухвалено закон про те, що президент США не може вийти з НАТО без схвалення Конгресу. Такі законодавчі ініціативи лише підкреслюють, що американські політики обох партій вважають Трампа небезпечним.

Переконання Трампа вже сформовані

Дональд Трамп, який може вдруге стати президентом США у 2024 році, є вже немолодою людиною, у світогляді якої навряд чи можуть статися якісь зміни. Крім того, Україна не має нічого, що можна було б "запропонувати" Трампу для того, щоб змінити його цінності.

"Трамп може стати тільки більш "помаранчевим": помаранчева форма (яку носять в'язні у США – 24 Канал), помаранчеві волоси...", – висловився Рашкін, натякнувши на можливе ув'язнення експрезидента.

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