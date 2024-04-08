Остання судома Путіна: політолог припустив задум диктатора до виборів у США

У Сполучених Штатах триває внутрішньополітична боротьба, тому питання Росії відійшло на другий план. І взагалі в Конгресі США вже понад пів року не можуть дійти згоди щодо виділення військової допомоги Україні.

До того ж експрезидент США Дональд Трамп, який відомий своїми проросійськими поглядами, навряд зможе переобратися на новий термін. З огляду на це, як припустив 24 Каналу політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, Владімір Путін спробує цим скористатися та ескалювати війну.

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"Путін хотів би, щоб до влади прийшов Трамп. Проте це не те щоб не очевидно, а надзвичайно сумнівна перспектива. Тому він спробує до виборів почати останню судому, тобто широкомасштабну ескалацію війни", – припустив Ейдман.

Як у Кремлі намагаються допомогти Трампу

За словами політолога, у Росії спробують переламати ситуацію в російсько-українській війні на свою користь до виборів президента США. Зокрема, такі намагання спрямовані, аби допомогти Дональду Трампу переобратися на новий термін.

Хоча, думаю, що у Кремлі все-таки є люди, які вміють рахувати та розуміють, що Трамп у теперішній ситуації не проходить,

– зазначив Ігор Ейдман.

Хоч у США внутрішня політика важливіша, ніж зовнішня, проте Джо Байден та загалом демократи зробили серйозну ставку на Україну. Тому будь-який провал може сильно вдарити по рейтингу Байдена, адже він поставив свій авторитет на підтримку Києва.

Росія веде геополітичну гру, орієнтуючись на вищесказане. Тому спроба переламати хід війни є неминучою до президентських виборів США,

– зазначив соціолог з Німеччини.

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