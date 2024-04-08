Остання судома Путіна: політолог припустив задум диктатора до виборів у США
У Сполучених Штатах триває внутрішньополітична боротьба, тому питання Росії відійшло на другий план. І взагалі в Конгресі США вже понад пів року не можуть дійти згоди щодо виділення військової допомоги Україні.
До того ж експрезидент США Дональд Трамп, який відомий своїми проросійськими поглядами, навряд зможе переобратися на новий термін. З огляду на це, як припустив 24 Каналу політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, Владімір Путін спробує цим скористатися та ескалювати війну.
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"Путін хотів би, щоб до влади прийшов Трамп. Проте це не те щоб не очевидно, а надзвичайно сумнівна перспектива. Тому він спробує до виборів почати останню судому, тобто широкомасштабну ескалацію війни", – припустив Ейдман.
Як у Кремлі намагаються допомогти Трампу
За словами політолога, у Росії спробують переламати ситуацію в російсько-українській війні на свою користь до виборів президента США. Зокрема, такі намагання спрямовані, аби допомогти Дональду Трампу переобратися на новий термін.
Хоча, думаю, що у Кремлі все-таки є люди, які вміють рахувати та розуміють, що Трамп у теперішній ситуації не проходить,
– зазначив Ігор Ейдман.
Хоч у США внутрішня політика важливіша, ніж зовнішня, проте Джо Байден та загалом демократи зробили серйозну ставку на Україну. Тому будь-який провал може сильно вдарити по рейтингу Байдена, адже він поставив свій авторитет на підтримку Києва.
Росія веде геополітичну гру, орієнтуючись на вищесказане. Тому спроба переламати хід війни є неминучою до президентських виборів США,
– зазначив соціолог з Німеччини.
Вибори президента США: що відомо
- 5 березня відбулися праймеріз у 15 штатах і американському Самоа. Після супервівторка суперниця Дональда Трампа Ніккі Гейлі офіційно оголосила про вихід з президентських перегонів. Вона була єдиною суперницею Трампа у передвиборчій президентській кампанії Республіканської партії.
- Водночас Дональда Трампа дискваліфікували з виборчого списку на праймеріз у штаті Іллінойс. Це зробили відповідно до 14-ї поправки, яка забороняє балотуватися заколотникам. Саме таким Трампа визнав суд. Раніше схожа ситуація відбулася в штаті Колорадо, де також дискваліфікували колишнього президента США. Проте вже згодом Верховний суд США поновив участь Трампа в праймеріз у Колорадо.
- Опісля Джо Байден та Дональд Трамп отримали достатню кількість делегатів, щоб висунути кандидатури від своїх партій на загальних виборах. Байдену для цього знадобилось 1 968 делегатів, а Трампу – 1 215 голосів делегатів. Останній зібрав голоси у 4 штатах – Джорджія, Гаваї, Міссісіпі та Вашингтон.
- Натомість видання The Telegraph зауважило, що Європа має бути готова то того, що США вийдуть з НАТО, якщо Трамп стане президентом. Через це дипломати з країн – членів НАТО заявили, що столицям ЄС треба "здійснити планування", окрім того – їм необхідно переглянути поточний оборонний потенціал у світлі загроз із боку Трампа.