Пограбували Росію, – Путін у статті цинічно натякнув, що Україну створили більшовики
Джерело:сайт президента Росії
У своєму одіозному опусі Володимир Путін заявив, що сучасна Україна начебто є дітищем радянської епохи. За словами російського президента, більшовики нібито фактично пограбували Росію, довільно "нарізавши" кордони.
За словами Путіна, у 20 – 30-х роках XX століття більшовики активно просували політику "коренізації", яка в Україні начебто проводилася як українізація. За словами очільника Кремля саме ця коренізація нібито зіграла велику роль у розвитку української культури, мови та ідентичності.
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Путін заявив, що для більшовиків російський народ був як невичерпний матеріал для соціальних експериментів. Саме тому вони начебто довільно нарізали кордони, роблячи так звані щедрі "територіальні подарунки".
Можна сперечатися про деталі, про підґрунтя тих чи інших рішень. Очевидно одне: Росія фактично була пограбована,
– поскаржився Путін.
Окрім того, очільник Кремля зауважив, що "саме радянська національна політика закріпила на державному рівні положення про 3 окремих слов'янських народи: російський, український і білоруський".
Стаття Путіна про Україну: головне
- Під час спілкування з росіянами у прямому ефірі Путіна запитали, чому Україна не увійшла до переліку так званих "недружніх держав" для Росії. Відповідним списком країна-окупант "відзначилася" навесні 2021 року.
- Тоді Путін заявив, що просто не вважає Україну ворожою. За словами очільника Кремля, українці і росіяни – це начебто один народ. Водночас лише від початку 2021 року на Донбасі російські бойовики вбили 49 українських воїнів.
- Згодом Путін написав статтю, у якій перекрутив історію України. При цьому очільник Кремля використовував давно спростовані пропагандистські твердження та вигадані історичні факти. Зокрема, Путін заявив, що у Полтавській битві проти Московії Івана Мазепу підтримала "кучка козаків" замість реальних 35 – 40 тисяч українців.
- Опус Путіна не оцінили навіть у Росії. Зокрема, російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що стаття очільника Кремля – гірше, аніж оголошення війни.