Путін уночі накаже висунути війська Росії на окупований Донбас, – Пентагон

Володимир Путін 21 лютого оголосив про "визнання" проросійських бойовиків. Тепер він може віддати наказ відправити війська країни-агресора на окуповані території Донбасу.

Такого розвитку подій не виключають у міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки. Ба більше, там прогнозують, що це відбудеться в ніч на вівторок, 22 лютого.

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Своєю чергою російський депутат Калашников заявив, що вважає стовідсотковою ймовірність введення військ на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Світ виступив проти "визнання" бойовиків

Путін 21 лютого офіційного оголосив про "визначання" проросійських бойовиків. Цивілізований світ одразу засудив "легітимізацію" маріонеток Кремля.