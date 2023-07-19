Їм було начхати, чи приїде Путін, – політолог пояснив відмову глави Кремля відвідати саміт у ПАР

Владімір Путін відмовився від участі в саміті БРІКС у ПАР. Лідерам африканських країн могло бути байдуже, чи приїде російський диктатор.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, у Росії можуть подати відмову Путіна з позиції не міжнародного права, а відносин з країнами Африки. Мовляв, диктатора "попросили" не приїздити.

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"Я думаю, їм було глибоко начхати, чи буде він. Просто формат зустрічі БРІКС очний, і ми не перебуваємо тепер у періоді пандемії коронавірусу", – зазначив Вігірінський.

Африка прагне зберегти відносини з демократичним світом

Кремлівський диктатор Владімір Путін не приїде на саміт БРІКС, який у серпні відбудеться у ПАР. Вочевидь річ в ордері на його арешт, який у березні 2023 року видав Міжнародний кримінальний суд. А ПАР, як відомо, ратифікувала Римський статут.

Попри суперечливу позицію щодо Росії і її війни проти України, африканські країни хочуть зберегти відносини зі світом. Але якби ПАР прийняла Путіна і не арештувала його відповідно до норм міжнародного законодавства, ці відносини погіршилися б.

"Тут можна говорити, що начебто система міжнародного кримінального переслідування спрацювала", – зауважив Вігірінський.

Однак існує інша сторона – Путін міг піти на поступки лідеру ПАР. Ба більше, сам Сиріл Рамафоса заявив, що Путін не буде присутній на саміті за взаємною домовленістю. Тоді дехто може оцінювати це не з позиції міжнародного права, а з позиції двосторонніх відносин Росії та ПАР.

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