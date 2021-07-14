Путін відповів Зеленському на пропозицію обговорити "Північний потік-2"

14 липня 2021 , 10:10
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Джерело:

24 канал

Володимир Путін заявив, що "Північний потік-2" начебто є виключно економічним питанням. Саме тому його не варто обговорювати у межах нормандського формату.

В інтерв'ю пропагандистському ЗМІ очільник Кремля заявив, що "Північний потік-2" – нібито комерційний проєкт, не призначений для обговорення на таких майданчиках.

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Питання транзиту газу через Україну, на думку президента країни-окупанта, також не варто озвучувати під час переговорів у нормандському форматі.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини заявив, що "Північний потік-2" варто обговорити у межах нормандського формату. Канцлерка Ангела Меркель запевнила: навіть якщо газопровід запустять, Україна залишиться транзитером газу.

"Північний потік-2": останні новини

  • Під час форуму "Україна 30. Гуманітарна політика" Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує гарантій стабільного газопостачання у разі запуску "Північного потоку-2". Їхня тривалість має бути щонайменше 10 – 15 років. 
  • Тим часом глава компанії-оператора Маттіас Варнінг заявив, що "Північний потік-2" планують добудувати вже у серпні 2021 року
  • За словами Варнінга, російський газопровід можуть запустити в експлуатацію вже цього року.
Автор: Мар'яна Бекало