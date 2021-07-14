Путін відповів Зеленському на пропозицію обговорити "Північний потік-2"
14 липня 2021 , 10:10Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Володимир Путін заявив, що "Північний потік-2" начебто є виключно економічним питанням. Саме тому його не варто обговорювати у межах нормандського формату.
В інтерв'ю пропагандистському ЗМІ очільник Кремля заявив, що "Північний потік-2" – нібито комерційний проєкт, не призначений для обговорення на таких майданчиках.
Зауважте Стаття Путіна про Україну – це лист "на деревню дедушке"
Питання транзиту газу через Україну, на думку президента країни-окупанта, також не варто озвучувати під час переговорів у нормандському форматі.Зверніть увагу! Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини заявив, що "Північний потік-2" варто обговорити у межах нормандського формату. Канцлерка Ангела Меркель запевнила: навіть якщо газопровід запустять, Україна залишиться транзитером газу.
"Північний потік-2": останні новини
- Під час форуму "Україна 30. Гуманітарна політика" Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує гарантій стабільного газопостачання у разі запуску "Північного потоку-2". Їхня тривалість має бути щонайменше 10 – 15 років.
- Тим часом глава компанії-оператора Маттіас Варнінг заявив, що "Північний потік-2" планують добудувати вже у серпні 2021 року.
- За словами Варнінга, російський газопровід можуть запустити в експлуатацію вже цього року.