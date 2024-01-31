Путін вперше від початку повномасштабної війни відвідає країну НАТО: Reuters назвали дату

Владімір Путін хоче відвідати одну з країн НАТО. Ця держава не підписувала Римський статут й не буде його арештовувати.

Владімір Путін планує зустрітися з Реджепом Ердоганом у Туреччині. Ця країна має членство у НАТО.

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Коли саме Путін хоче приїхати

Турецький чиновник на умовах анонімності повідомив агентству, що зустріч Ердогана з Путіним запланована на 12 лютого 2024 року.

Президенту країни-агресорки не загрожує арешт на території Туреччини, бо Анкара не ратифікувала Римський статут.

Що кажуть експерти про візит Путіна

Політолог Ігор Рейтерович нещодавно припустив, що Путін запланував візит до Туреччини, щоб показати, що він нібито не є вигнанцем. За його словами, президенту держави-терориста доводиться ризикувати життям, адже він страшно боїться кудись виїжджати.

Раніше ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп зазначив, що Путіну у цій країні нічого не загрожує, бо у Туреччини особливі відносини з Росією. Він додав, що ця держава є найважливішим джерелом товарів подвійного призначення та обходу антиросійських санкцій для Росії.

Не так давно експерт-міжнародник Станіслав Желіховський заявив, що Путін та Ердоган на цих переговорах більше уваги приділятимуть не Україні, а співпраці між Москвою й Анкарою та її розширенню. Кандидат політичних наук назвав Туреччину "бізнесовою гаванню" для Росії.

, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна за воєнний злочин – депортацію українських дітей до країни-агресорки. Тому після повномасштабного вторгнення Росії в Україну можливості диктатора щодо закордонних поїздок стали дуже обмеженими.