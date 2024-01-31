Путін вперше від початку повномасштабної війни відвідає країну НАТО: Reuters назвали дату
31 січня 2024, 23:54Читать новость на русском
Джерело:Путін відвідає країну НАТО
Владімір Путін хоче відвідати одну з країн НАТО. Ця держава не підписувала Римський статут й не буде його арештовувати.
Владімір Путін планує зустрітися з Реджепом Ердоганом у Туреччині. Ця країна має членство у НАТО.
Читайте також Говоритимуть про Україну: Путін збирається до Туреччини
Коли саме Путін хоче приїхати
Турецький чиновник на умовах анонімності повідомив агентству, що зустріч Ердогана з Путіним запланована на 12 лютого 2024 року.
Президенту країни-агресорки не загрожує арешт на території Туреччини, бо Анкара не ратифікувала Римський статут.Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна за воєнний злочин – депортацію українських дітей до країни-агресорки. Тому після повномасштабного вторгнення Росії в Україну можливості диктатора щодо закордонних поїздок стали дуже обмеженими.
Що кажуть експерти про візит Путіна
- Політолог Ігор Рейтерович нещодавно припустив, що Путін запланував візит до Туреччини, щоб показати, що він нібито не є вигнанцем. За його словами, президенту держави-терориста доводиться ризикувати життям, адже він страшно боїться кудись виїжджати.
- Раніше ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп зазначив, що Путіну у цій країні нічого не загрожує, бо у Туреччини особливі відносини з Росією. Він додав, що ця держава є найважливішим джерелом товарів подвійного призначення та обходу антиросійських санкцій для Росії.
- Не так давно експерт-міжнародник Станіслав Желіховський заявив, що Путін та Ердоган на цих переговорах більше уваги приділятимуть не Україні, а співпраці між Москвою й Анкарою та її розширенню. Кандидат політичних наук назвав Туреччину "бізнесовою гаванню" для Росії.