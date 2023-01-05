Путін заявив Ердогану, що Україна має змиритися з втратою територій для переговорів

Владімір Путін заявив, що Росія відкрита до мирних переговорів з Україною. Та водночас кремлівський диктатор поставив цинічну умову щодо територіальних поступок.

Путін публічно вимагає від України територіальних поступок для мирних переговорів щодо припинення війни. Про це він особисто сказав президенту Туреччини Реджепу Ердогану, пише 24 Канал з посиланням на заяву Кремля.

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У Кремлі повідомили деталі розмови Путіна та Ердогана

Кремлівський диктатор начебто "підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу" – за умови, що влада у Києві виконає "відомі вимоги", які неодноразово озвучувалися, та буде враховувати "нові територіальні реалії".

Серед іншого, Путін та Ердоган обговорили стамбульські домовленості про вивезення українського зерна та поставки продовольства та добрив із Росії.

"Підкреслено необхідність сумлінного комплексного підходу, який передбачає усунення всіх бар'єрів для російського експорту", – зазначено у повідомленні Кремля.

В ОП відреагували на заяву Путіна

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на ультиматум Путіна. За його словами, заява Путіна яскраво демонструє, чому з Росією не можна буде домовитися.

Уже аксіома: чому з Росією не можна буде домовитися. Росія в особі Путіна під словом "переговори" пропонує Україні та світу визнати її "право на захоплення чужих територій" і "зафіксувати відсутність юридичних наслідків за масові вбивства на чужій території". Це категорично неприйнятно,

– написав Подоляк.

Після повномасштабного вторгнення Україна планує визволити всі свої території, які тимчасово окупувала Росія. Йдеться навіть про Крим і Донбас.

Заяви про те, що Україна планує повернути свої території станом на 1991 рік, лунають від Офісу Президента, Володимира Зеленського, МЗС України та інших відомств.

Україна відкрита до мирних переговорів з Росією, але за умови, що Кремль виведе війська. Крім того, у Києві заявили, що не вестимуть переговори з Росією, поки її президентом є Путін.

У Москві очікувано не погоджуються з вимогами Києва та ставлять цинічні ультиматуми.

Що сказали в Ердогана

У пресслужбі турецького лідера повідомили, що Ердоган під час телефонної розмови з Путіним обговорював війну в Україні та тему Сирії.

Президент Туреччини зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати.

Зокрема, він згадав ініціативу щодо створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Ердоган планує розмову із Зеленським