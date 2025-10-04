Путін, очевидно, врахував те, як різко змінилася риторика Дональда Трампа та його адміністрації. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, які сигнали подавав Путін та на яких слабкостях Трампа спробував зіграти.

Який головний сигнал виступу Путіна?

На думку політолога, керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, у цьому виступі Путін погрожує європейцям, показує, що можливі не лише інциденти. А також він намагається протиставляти Європу Сполученим Штатам.

По суті, якщо все це максимально звузити, то Путін дав сигнал: він хоче подальшої війни,

– заявив Чаленко.

Тобто з боку Путіна не було жодного меседжа, який би свідчив про бажання перемовин і намір рухатися до миру – він продовжує йти шляхом контрольованої ескалації. І це є найбільшою проблемою.

Політолог додав, що на цей момент варто було б звернути увагу як Сполученим Штатам та Європі, так і в Китаю. Адже в цю авантюру Путін фактично втягує і свого безпосереднього партнера – Піднебесну. Водночас Трамп і Сі Цзіньпін зараз активно обговорюють саме тему впливу безпосередньо на Путіна.

Путін пустив у хід 2 маніпуляції щодо Трампа

Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний зазначив, що риторика Путіна, який укотре повторив, що війна проти України не розпочалася б, якби Трамп був президентом США, повторює логіку спілкування нинішньої Росії з Білим домом.

Вони бачать, що Трамп послідовно агресивний, тобто вже тривалий час не любить Росію. І вони починають вмикати 2 платівки, одна з яких раніше в будь-якому випадку спрацьовувала: лестощі та готовність до якихось перемовин,

– заявив Лісний.

Але, зауважив політолог, якщо йдеться про перемовини – росіяни одразу змінюють вектор з питання завершення війни на налагодження відносин зі США або ж принаймні усунення проблем із них. Раніше це спрацьовувало з Трампом.

На яку репліку Трампа був змушений відповісти Путін?

Міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін зауважив, що Путін дуже обережно говорив про самого Трампа та американську адміністрацію.

Водночас Путін не міг не відреагувати на тролінг Трампа, який порівняв Росію з "паперовим тигром". Російський диктатор прекрасно розуміє, що на таку фразу має відповідати саме він і цього від нього чекали.

Це також показує вразливість глави Кремля до подібної аргументації.

Він міг би також якось потролити Трампа у відповідь, але вирішив відповісти серйозно. Тобто це його зачепило,

– наголосив Клімкін.

Попри те, що наразі російський підхід до Трампа та американців є дуже обережним, проігнорувати слова про "паперового тигра" він не міг, оскільки б навіть у самій Росії це розглядалося як слабкість.

До яких нових хитрощів вдався Путін щодо США?

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко звернула увагу на слова диктатора, які були адресовані безпосередньо Дональду Трампу. Зокрема, було очевидним бажання диктатора ще раз сподобатися американському лідерові, сказати йому приємні слова.

Звісно ж, глава Кремля ще раз заявив, що якби Трамп був президентом, то війна в Україні нібито не розпочалась. Путін розраховує, що ці заяви потім роздрукують і покажуть очільнику Білого дому.

На Дональда Трампа це впливає й це працює,

– сказала Філіпенко.

Водночас вона вказала на те, які тези диктатора найбільше процитували американські ЗМІ. І стосуються вони не далекобійної зброї, яку США можуть постачати Силам оборони, й не України або Європи загалом. Йдеться про слова Путіна щодо Чарлі Кірка.

Ось на це там звернули увагу. Ось як хитро та наполегливо і, очевидно, з подачі Кирила Дмитрієва це все робиться,

– заявила політологиня-американістка.

За її словами, ці слова Путіна почули християни-євангелісти, на яких спирається Республіканська партія. На що й розраховував Кремль.

До теми! Виступаючи на Валдаї, Путін висловив співчуття родині вбитого американського активіста Чарлі Кірка, який був одним найвідоміших голосів правого руху MAGA та прибічником Дональда Трампа. Глава Кремля назвав убивство Кірка "огидним злодіянням", яке до того ж сталося в прямому ефірі.

Водночас вона наголосила, що, наприклад, канал Fox News висвітлив заяви Путіна й одразу ж розповів про масовані атаки на Україну, які продовжує здійснювати Росія.

Так журналісти, додала Філіпенко, нагадали американцям, багато з яких живуть у теплих частинах США, що російські обстріли інфраструктури України можуть призвести до того, що для багатьох українців прийдешня зима буде ще холоднішою.

Які ще заяви Путін робив на Валдаї