Дивна історія: чому Путін вперше промовив "Навальний" лише у день результатів "виборів"

Владімір Путін жодного разу у своїх промовах не згадував Олексія Навального. Навіть після смерті російського опозиціонера глава Кремля не називав його ім'я, хоча можливість була і під час послання Федеральним зборам Росії, і під час інших виступів.

Однак, одразу ж після переобрання на пост російського президента Путін заговорив про персону опозиціонера. Ба більше, заявив, що колись отримав пропозицію обміняти Навального. Про що це свідчить, припустив 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"У цьому є іронія. Як знаємо, Путін боявся називати його ім'я, після смерті також не називав. Але щойно зрозумів, що його переобрали, почав називати. Тобто він боявся, що мертвий Навальний виграє у нього вибори? Так же виходить? У чому логіка, що його раптом понесло розмовами про Навального саме в момент публікації результатів? Болячка тільки у нього в голові", – наголосив Михайло Шейтельман.

Путін хотів "обміняти" Навального

Також російський диктатор під час виступу у своєму виборчому штабі підтвердив інформацію від соратників Олексія Навального про те, що одержав пропозицію обміняти опозиціонера. Він заявив, що погодився на обмін – за умови, що Навальний не повернувся б до Росії.

Втім, у Білому домі повідомили, що російський режим ніколи не обговорював з американською стороною можливості щодо обміну ув'язненого в Росії опозиційного політика Олексія Навального. Переговори з російською стороною про звільнення громадян Америки, які ув'язнені в країні-окупантці, велися постійно і довго, але ніхто не говорив про обмін російського опозиціонера.

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Диктатор наголосив на тому, що Росія "змушена буде в якийсь момент", коли вважатиме за необхідне, створити "санітарну зону" на територіях України. Він підкреслив, що не припинить "зміцнювати збройні сили Росії та обороноздатність країни", щоб досягти цілей "спеціальної воєнної операції".

Путін провів історичні паралелі між РДК і армією Власова і заявив, що з 1,5 тисячі осіб втрати РДК нібито становили приблизно 800 бійців. Він зауважив, що хоча в Росії немає смертної кари, але до "зрадників" із добровольчих формувань "ми будемо ставитися як у зоні бойових дій".

Глава Кремля також сказав, що у разі конфлікту Росії з НАТО, світ опиниться "за один крок" від Третьої світової війни. При цьому російський диктатор заявив, "що навряд чи в цьому хтось зацікавлений".