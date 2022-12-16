"Поплакати на плечі": навіщо диктатор їде до Лукашенка та чи варто очікувати провокацій

Путін скасував пресконференцію, бо, за однією з версій, боявся терактів чи на самій пресконференції, чи десь на території Росії. Однак їхати до Лукашенка він не боїться.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Раніше повідомлялось про те, для чого Путін їде в Білорусь.

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Путін не боїться поїздки до Лукашенка

Галлямов зазначив, що коли Путін скасовував пресконференцію через загрозу терактів, мовилось не про вибух саме у приміщенні, де буде Путін, а про черговий підрив мосту, аеродрому чи ще якоїсь "бавовни" в Росії. Там би питань про це неможливо було б уникнути. До Лукашенка ж диктатор їде поплакатись на плечі, бо самому з собою Путіну перебувати вже важко і страшно.

Зустріч з Лукашенком не передбачає відповідей на запитання, де треба кілька годин щось говорити. Тут можна вийти до преси на 5 хвилин, і там можна навіть не згадувати про теракт чи ще якісь неприємні речі. Мовляв, ми обговорюємо приватні питання,

– зауважив опозиційний політолог.

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Путін схилятиме Лукашенка до вступу у війну

Він продовжив, що, безумовно, Путін схилятиме Лукашенка до вступу у війну в Україні, але білорусу це не потрібно, і якщо йому 10 місяців вдавалось відбріхуватись від цього, вдасться й тепер. Особливо коли Путін уже слабкий, а не такий сильний. Лукашенко не потрібно вступати у війну, в якій він обов'язково програє, чим створить для себе ще більше додаткових проблем і вже не піде, а побіжить у прірву.

"Можливо, у Путіна буде такий аргумент, мовляв, я програю, то що з тобою тоді буде? Лукашенка з'їдять білоруси, й Путін у цьому мати рацію. Та все ж допомога Путіну погіршить ситуацію для Лукашенка", – наголосив Галлямов.

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