Путін зацікавлений, – Бульба припустив, чи буде локальний конфлікт між Білоруссю та Польщею

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Польща буцімто має наміри захопити захід України. За його словами, тоді "Білорусі доведеться реагувати".

Такі висновки білоруського диктатора здаються абсурдними. Однак, такий варіант розвитку подій справді розглядають. Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер Сергій Бульба.

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Заява Лукашенка – не пусті балачки

Організація локального конфлікту Білорусії та Польщі – питання, яке серйозно обмірковують.

Путін зацікавлений подивитися на це. Він може спробувати, особливо коли Європа та НАТО боїться допустити пряме зіткнення з Росією, то такий локальний конфлікт Польщі та Білорусії – можливий,

– зауважив опозиціонер.

Багато людей виїжджають

Для білоруса відкрити гуманітарну візу – ціла історія. Багато хто на неї претендує, подаватися потрібно заздалегідь, спостерігаються великі черги. "Чимало білорусів хочуть отримати цю візу та нарешті виїхати", – говорить опозиціонер.

Крім того, звільняється багато офіцерів. Зараз є велика нестача капітанів та майорів. Люди пишуть рапорти на звільнення, не дочекавшись року-двох до виходу на пенсії.

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Загроза з боку Білорусі: що відомо

Біля кордону з Україною білоруси привели свою армію у бойову готовність. Крім того, вони можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи, щоб відтягнути ЗСУ.

З початку червня білоруські війська почали проводити значно більше навчально-тренувальних заходів. Зокрема, впродовж 14 – 16 червня військові провели командно-штабне навчання.

За інформацією українських прикордонників, Білорусь розмістила біля України 7 своїх батальйонів й залучила підрозділи МВС. Але наразі там немає ударного угруповання, яке могло б здійснити напад.

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів запевняє, що розмови про новий наступ на Київ – "інформаційна операція чистої води".

Однак, президент Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення Білорусі у чотирьох областях. Наразі невідомо, про які саме регіони йдеться. Загалом з Білоруссю межують 5 областей: Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.

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