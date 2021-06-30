Путін заявив, що Росія могла б потопити британський есмінець поблизу Криму

Володимир Путін цинічно заявив, що навіть якби Росія потопила есмінець "Дефендер", світ не був би на межі Третьої світової війни. Окрім того, російський президент назвав прохід судна поблизу берегів Криму начебто провокацією.

Хоча саме Росія поширила фейк про обстріл британського корабля, в інтерв'ю пропагандистському ЗМІ Путін заявив, що це – начебто провокація. У ній нібито брали участь американці та британці.

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Путін заявив, що навіть якби Росія знищила есмінець, Третя світова війна начебто не почалася б. А все тому, що "усі, хто це робить" нібито знали б, що не переможуть.

Інцидент з есмінцем "Дефендер"