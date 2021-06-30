Путін заявив, що Росія могла б потопити британський есмінець поблизу Криму
30 червня 2021 , 15:16Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Володимир Путін цинічно заявив, що навіть якби Росія потопила есмінець "Дефендер", світ не був би на межі Третьої світової війни. Окрім того, російський президент назвав прохід судна поблизу берегів Криму начебто провокацією.
Хоча саме Росія поширила фейк про обстріл британського корабля, в інтерв'ю пропагандистському ЗМІ Путін заявив, що це – начебто провокація. У ній нібито брали участь американці та британці.
Зауважте Уявна перемога: як Велика Британія принизила Путіна через есмінець "Дефендер"
Путін заявив, що навіть якби Росія знищила есмінець, Третя світова війна начебто не почалася б. А все тому, що "усі, хто це робить" нібито знали б, що не переможуть.
Інцидент з есмінцем "Дефендер"
- Росія 23 червня повідомила, що начебто обстріляла британський есмінець "Дефендер".
- Водночас Велика Британія заперечила обстріл судна. Там заявили, що у бік есмінця не зробили жодного пострілу.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ця провокація з боку Росії є наочним доказом української позиції.
- За словами воєнного експерта Юрія Федорова, фейк створили "генерали з російського міністерства оборони або генерального штабу".