Невже вийде з бункера: у Кремлі анонсували поїздку Путіна на окупований Донбас

В розпал війни кремлівський диктатор, здається, налаштований вийти з бункера. У Кремлі говорять про візит Путіна в окуповані частини Донецької та Луганської областей.

За інформацією росЗМІ, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про поїздку Путіна на окупований Донбас. Конкретних термінів поки не називають, пише 24 канал.

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Що робитиме президент Росїі на Донбасі

Пєсков у своїй заяві наголосив, що план поїздки Путіна поки не розробили.

Путін згодом відвідає Донбас, але поки що конкретних планів на таку поїздку немає,

– каже Пєсков.

В російських ЗМІ вже поширювали інформацію про те, що Пєсков нібито відвідав окупований Луганськ та вночі 9 листопада повернувся до Росії. Повідомлялося, що речник Путіна нібито "проводив навчання для пресслужб та ЗМІ".

Чи поїде Путін на Саміт G20

Кремль досі не може визначитись щодо поїздки Путіна на G20. Пєсков заявляє, що поки обговорюються різні формати. Остаточне рішення він повідомить днями.

Коротко про саміт "Великої двадцятки"

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