Розширення армії в березні і кампанія проти Зеленського, – Арахамія про плани Путіна

Цьогоріч наша країна зіткнеться з економічними і політичними викликами. Водночас на 90% є впевненість у тому, що Україна отримає ті ресурси, які були заплановані.

Про те, які головні сценарії і виклики постануть перед Україною розповів голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.

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Росія збільшує армію

Єдине, що занепокоює з точки зору війни – велике поповнення російської армії, які там десь у березні планується перекинути у Бєлгородську область. Десь там 200+ тисяч солдатів, які уже пройшли навчання,

– повідомив Арахамія.

За його словами, саме з цим "буде пов'язана і внутрішня наша повістка, і внутрішня криза". Він зауважив, що теми мобілізації намагаються уникати, але вона є і вона буде.

"Безумовно, тема мобілізації буде зачіпати всі інші сфери нашого життя. І економіку, і вимивання критичного людського ресурсу. Людський ресурс – це головне в фокусі цього року", – наголосив парламентар.

Кампанія проти Зеленського

У цьому контексті Арахамія припустив, що всередині суспільства виникнуть дискусії та розділення на тих, хто допускатиме компромісні сценарії для закінчення війни та тих, хто наполягатиме лише на перемозі. А вже за пів року, можуть з'явитися політики, які захочуть використати ці теми для електорату, вважає парламентар.

Також, на його думку, викликом стане закінчення термінів каденцій Верховної Ради й Президента.

"Росія точно готується наприкінці березня починати проти президента кампанію – це ми знаємо. Це і ГУР доповідає, і ми знаємо більш-менш всі меседжі", – додав Арахамія.

Чи можливі вибори в Україні