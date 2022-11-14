Куди Путін "зник" після втрати Херсона: пояснення Гудкова
Після ганебного відступу окупантів з Херсону, жодного пояснення для росіян від Кремля, що ж відбулось, не було. Путін теж мовчить. Але це його звичайна позиція – коли трапляються події, що його компрометують і які він не може пояснити росіянам, очільник Кремля зникає.
Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він продовжив, що саме такої тактики Путін дотримується з першого дня його свого президентства. Ось і зараз, коли відбулись події, що зруйнують його режим, він сховався.
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У Путіна немає народної підтримки
Це говорить про те, що йому нема що сказати. Про те, що ця ситуація його особисто дуже сильно компрометує і зачіпає. Тому він в черговий раз вирішив сховатися і почекати, коли хвиля схлине,
– зазначив Гудков.
За словами опозиціонера, пересічні росіяни по-різному реагують на зникнення Путіна.
"Хтось зловтішається, хтось – засмучений, а комусь все "по фігу". І таких – більшість. Російський народ може жити бе Путіна. Тільки він про це не знає", – наголосив співрозмовник.
Гудков вважає, що очільника Кремля вже не хвилює, про що говорять росіяни. Він розуміє, що спілкування з ними вже закінчилось. Жодної народної підтримки в нього вже не буде. Рейтинг його безнадійно падає.
Протести будуть придушені
Саме тому почалася війна – Путіну потрібно було зробити хоч щось, щоб підняти свій рейтинг, а ще краще задерти на таку вершину, як це було після так званого "кримського консенсусу",
– зазначив експерт.
Гудков наголосив, що Путіна не цікавить народ. У нього є Росгвардія, поліція та ФСБ: ті, хто його підтримують, потерплять, а ті, хто вийдуть на вулиці, їх протест буде придушено.
Рейтинг Путіна безнадійно падає: дивіться відео
Протести в Росії: останні події
- В Пермі затримали активістку, яка виступила проти відступу росармії. Вона вийшла у центр міста з плакатом, де було написано: "Здали Херсон, здадуть і Москву". Коли дівчину спробували затримати силовики, вона перерізала собі руку, волаючи: "Це кров російських людей".
- Під Кремлем затримали чоловіка, який тримав плакат з написом "Предатели, прое*али все". 61-річного росіянина затримали силовики та склали одразу 2 адміністративний протокол: дискредитація російської армії та неправильнепроведення мітингу.
- Нещодавно біля самого Кремля проводили навчання на випадок заколоту проти нинішньої влади. Федеральна служба охорони виганяла на Червону площу БТРи, різноманітну важку техніку та імітувала евакуацію суперповажних осіб, найповажніших осіб з російської еліти. Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, припустив, що російська влада розуміє, що мобілізовані можуть підняти бунт проти Кремля, і готуються до нього.