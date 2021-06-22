Для нього це трагедія: Путін знову цинічно звинуватив США в організації Євромайдану

Керівник Кремля Путін дозволяє собі робити цинічні заяви про Євромайдан. Він знову назвав Революцію Гідності "державним переворотом, який організували США".

Глава країни-агресора намагається переконати всіх, що все почалося з розширення НАТО у 1999 році. За його словами, "це поставило багато країн перед штучним вибором" – цивілізований колективний Захід чи спадкоємиця радянського союзу Росія.

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До яких наслідків призвела така агресивна політика, ми бачимо на прикладі української трагедії 2014 року. Європа активно підтримала антиконституційний озброєний переворот на Україні,

– цинічно сказав Путін.

На цьому потік маразму від нього не закінчився і його хвора уява видала заяву про те, що саме США "організували" Євромайдан, а європейські країни "безвольно" підтримали Революцію Гідності.

Насамкінець керівник Кремля стверджував, що саме через ці події українці не можуть вільно потрапити до свого Криму, а не через те, що півострів окупувала Росія та продовжує його мілітаризувати.

Вступ України до НАТО

Україна наприкінці травня 2021 року отримала оновлений пакет Цілей партнерства НАТО.

Держави-члени під час саміту висловили підтримку бажанню нашої країни приєднатися до Альянсу.

Володимир Зеленський закликав назвати конкретні дати та зазначив, що Україна заслужила отримати членство у НАТО.

У Росії бояться того, що Україна отримає План дій щодо членства . Адже після цього вона зможе стати повноцінною учасницею Альянсу.

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