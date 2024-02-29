Про війну – 20 хвилин і 2 години – про жіночі консультації та решту : Путін "вразив" зверненням

Владімір Путін на початку свого звернення до Федеральних зборів заявив, що нібито "стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної готовності". Російський диктатор згадав про "Кинджали", "Циркон" та "Сармат".

Однак після цієї гучної заяви диктатор "спустився" та почав говорити про все, що турбує росіян. Російський диктатор описував фантастичні "реформи", які нібито буде проводити Кремль. Зокрема, планують відмивати гроші на багатодітних сім'ях, жіночих консультаціях, репетиторах та освіті, пише 24 Канал.

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Заява Путіна про ядерну зброю

На початку свого виступу Владімір Путін заявив, що нібито "стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної готовності". Диктатор сказав, що Росія вже використовує на фронті гіперзвукові ракети "Кинджал" і "Циркон".

Щодо ракет "Циркон", то їх Кремль вперше застосував 7 лютого 2024 року під час удару по Києву. Проте виявилось, що ця ракета не відповідає заявленим тактико-технічним даним, про які заявляв Кремль.

Окрім того, російський диктатор:

заявив, що нібито закінчуються випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" та безпілотного підводного апарата "Посейдон";

пообіцяв показати ракетний комплекс "Сармат" на бойовому чергуванні.

Путін запевнив, що нібито важкі балістичні ракети "Сармат" вже "підтвердили свої високі та унікальні характеристики", проте робота над новими озброєннями триватиме і "невдовзі про них почують".

Путін довго говорив про сім'ї, бідність та жіночі консультації

Після брязкання зброєю Путін вдався до розмов на дуже вузькі теми. Зокрема, диктатор говорив, що треба збільшувати народжуваність та пообіцяв у цьому контексті "досягти сталого зростання народжуваності у Росії у найближчі 6 років".

Далі диктатор вже аж дуже захопився цією темою та сказав, що запустять програму "Сім'я", а регіонам з низькою народжуваністю пообіцяв гроші "на розширення заходів підтримки сімей".

Пропоную запустити нову комплексну програму з охорони материнства, збереження здоров'я дітей та підлітків, у тому числі репродуктивного здоров'я,

– заявив Путін.

За його словами, серед пріоритетів його програми:

розширення мережі жіночих консультацій ;

; модернізація перинатальних центрів, дитячих поліклінік та лікарень.

Окрім того, Путін заявив, що нібито вони проведуть капітальні ремонти дитячих садків та шкіл. Окрім того, Путін кашляв та бідкався, що росіяни не можуть з першого разу скласти єдиний державний екзамен. Тому сам механізм нібито має вдосконалюватись.

Також диктатор пообіцяв гроші за класне керівництво та кураторство груп у технікумах. Однак тільки в містах з населенням менш як 100 тисяч осіб.

Окрім того, щоб вже остаточно пропаганда мала що "згодувати" народу, заявив про те, що нібито навіть знизилась кількість вживання алкоголю, насамперед міцного. Воно й не дивно, адже Росія втратила на війні в Україні понад 400 тисяч споживачів міцного напою, проте Путін про це не сказав.

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