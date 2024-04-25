Будуть страшенні виклики: Зеленський про необхідність відтіснити Путіна на його територію
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що єдиним варіантом забезпечити справжню та стабільну безпеку в Європі є відтіснити Путіна на його території.
Президент пояснив, що в інакшому випадку світ отримуватиме страшенні виклики від Росії. Про це глава держави сказав у новому інтерв'ю для Fox News.
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Безпека на десятки років
Зеленський підкреслив, що йдеться не лише про Євросоюз, а про геополітичну безпеку усієї Європи, частиною якої є Україна.
Якщо нам потрібна справжня безпека, якщо ми справді хочемо, щоб вона була сильною на багато днів і років, на десятки років, щоб безпека існувала в майбутньому нашого регіону, ми маємо відтіснити його (Путіна, – 24 Канал) на його території,
– наголосив президент.
Зеленський заявив, що світові лідери наразі не дають чітких сигналів та бояться відповіді Росії.
Якщо ми будемо підтримувати такий діалог, не сильний, не переконливий, якщо ми продовжуватимемо таким чином, то в нас будуть страшенні виклики від Росії,
– підсумував глава держави.
Останні заяви Зеленського
- У четвер, 25 квітня, президент Володимир Зеленський провів Ставку. Найголовнішою її темою став захист країни від російських ракет та дронів. Президент повідомив, що зробив нові безпекові доручення.
- Володимир Зеленский заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру у Швейцарії. За словами президента, у Кремлі вже мають конкретний план. Глава держави наголосив, що світ повинен разом протидіяти зриву конференції – працювати в єдності заради справедливого миру.
- Зеленський назвав, де найскладніша ситуація на фронті. За словами президента, ситуація максимально складна на Сході, але Сили оборони міцно тримаються. Лінію фронту на важливих напрямках удалося стабілізувати. Та паритету в артилерії нема: на один український снаряд припадає десять російських.