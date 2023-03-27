Становище Путіна дуже плачевне: у ньому зацікавлена лише одна група росіян

Внаслідок невдач російської армії президент Росії Владімір Путін втратив свій авторитет. Як президент, він не влаштовує ні прихильників продовження війни, ні тих, хто виступає за мир та виведення російських військ.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він додав, що Путіним задоволені лише ті, хто заробляє на війні.

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Його ніхто не боїться

За словами колишнього російського розвідника, Путін став непотрібною фігурою в Росії щонайменше 6 місяців назад, коли власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин почав критикувати російське міноборони та начальника генштабу Валєрія Герасімова. Вони свої посади отримали завдяки Путіну, тому він розділяє з ними відповідальність та критику.

"Гіркін взагалі минулого тижня публічно закрив рот Путіну. Сьогодні він не влаштовує нікого, крім тих, хто заробляє на війні. Тих, хто виконує оборонні замовлення, як от бетонні протитанкові "пірамідки", – заявив Жирнов.

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Він додав, що ці бетонні укріплення не мають жодного оборонного значення, а є лише черговим інструментом для "відмивання" бюджетних коштів в Росії. Також Жирнов зазначив, що більшість російських генералів за час війни стали рубльовими мільйонерами, якщо не мільярдерами.

"Добре заробила дочка Шойгу, дружина Суровікіна. Такі, як вони, зацікавленні у Путіні. Але решта, хто не заробляє на війні, хто втратив статки через санкції – їх Путін не влаштовує. Їх багато з обох таборів – ліберали, які проти війни, та фашисти, які вважають, що Путін погано веде війну", – зазначив ексрозвідник.

Найкраще для Росії зараз це видати Путіна Гаазі

Сергій Жирнов вважає, що остаточно авторитет Путіна в Росії поховав ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за підозрою у викраденні та насильницькій депортації дітей з окупованих територій.

"Найкращим виходом з війни для Росії і міжнародної спільноти буде "повісити всіх собак" на Путіна: арештувати його, видати в Гаагу, вивести війська і виплатити репарації, заробити собі можливість зняття санкцій і спробувати вернутись в нормальне русло", – наголосив він.

Колишній працівник КДБ додав, що навіть за таких умов наступник Путіна зможе "продати" росіянам це, як перемогу у війні. Втративши Крим та Донбас, але зберігши свої кордони станом на 1991 рік, за допомогою телевізора, росіян можна переконати, що вони "виграли".

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