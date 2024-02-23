Одразу після польоту на Ту-160М: навіщо Путіна посадили за кермо КамАЗу – відео
Владімір Путін під час візиту в Казань покатався одразу на двох видах транспорту. Спершу його посадили на літак Ту-160М, потім – за кермо вантажівки КамАЗ.
Чим старший кремлівський очільник, тим більше показуватимуть подібних роликів. А з якою метою – пояснив 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Навіщо Путіна посадили за кермо КамАЗу
Політтехнолог розповів, що у Кремлі намагаються показати дієздатність Владіміра Путіна. Чим слабкіший диктатор, тим більше чуток розповсюджується про його старість та хвороби – це "підточує" режим. Щоб їх спростувати, російського президента тягають по всяких літаках та вантажівках, намагаючись продемонструвати міць та силу народу Росії.
Добре, що Дмітрія Мєдвєдєва не було – прийшлося б дитяче крісло кріпити. Те, що Путін вміє керувати великим автомобілем та десь літає – це означає, що чим старший диктатор, тим більше подібних сюжетів потрібно показувати,
– сказав політтехнолог.
Як Путін катався на КамАЗ: дивитися відео
До схожих дій вдавалися і в Білорусі, коли ширилися чутки про недугу Алєксандра Лукашенка. Тоді білоруський очільник покатав на льоду пораненого бойовика "ДНР". А в січні 2024 року заявив про нещасний випадок, що йому буцімто на ногу впала колода вагою 80 кілограмів, коли він рубав дрова.
У Путіна мілітарно-агресивна риторика. Йому потрібно літати на літаку, сидіти в танку, керувати КамАЗом. Раніше він багато чого схожого робив, а зараз за рідкісним винятком. Йому змінюють образ "мачо, дзюдоїста, борця" на "доброго". Як раніше було "Лєнін і діти", "Лєнін і пічник",
– підкреслив Борис Тизенгаузен.
Кого ненавидить та любить Путін
- У Путіна почалася параноя, коли його обманули екскерівник російської ФСБ Сєргєй Беседа, колишній помічник диктатора Владіслав Сурков і зрадник Віктор Медведчук, які не підготувати "тріумфальний захід в Україну і парад на Хрещатику". З огляду на останні події стає зрозуміло, що Путін набагато різкіше реагує на багато речей.
- Деяких ворогів Путін намагається знищити власноруч, а деяких інших – руками своїх посіпак. Крім Олексія Навального, російський диктатор ненавидить Володимира Кара-Мурзу-молодшого, Міхеіла Саакашвілі та меншою мірою Іллю Яшина й Олексія Горінова.
- Водночас Путін знайшов нову фаворитку, з якою зблизився останній час – 39-річну Катєріну Мізуліну, яка схожа на ще одну коханку диктатора – Світлану Кривоногих, яка ймовірно є матір'ю його доньки.