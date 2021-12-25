У Путіна заявили, що Росія "першою не нападає"
25 грудня 2021 , 21:54Читать новость на русском
Джерело:"РИА Новости"
У Володимира Путіна заявили, що Москву начебто безпідставно звинувачують у підготовці вторгнення в Україну. Мовляв, Росія ніколи "не нападає першою".
Відповідну заяву про буцімто миролюбність держави-агресорки зробив 25 грудня прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.
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Заява про те, що Росія "першою не нападає"
Тривалий час Росія накопичує війська та техніку поблизу кордонів з Україною. У зв'язку з цим Пєскова запитали, чи Москва прораховує свої кроки наперед.
У відповідь спікер Путіна сказав, що "Росія першою ніколи ні на кого не нападала". Тобто у Кремлі знову заперечили інформацію про можливе повномасштабне вторгнення на територію України.Нагадаємо, Україна та весь цивілізований світ дотримуються думки, що Росія – агресор, вона окупувала частину Донбасу та веде там війну. А останнім часом активно стягує війська до українських кордонів. Однак у Кремлі у спробах ескалації постійно звинувачують як не Україну, так Захід.
Війська Росії біля кордонів України: останні новини
- За інформацією Ради національної безпеки та оборони України, наразі у межах 200-кілометрової зони навколо українського кордону перебувають 122 тисячі російських військовослужбовців. Розвідка вважає, що держава-агресорка може піти на повномасштабне вторгнення наприкінці січня – у лютому 2022 року.
- Міжнародна спільнота погрожує Кремлю потужними санкціями у випадку агресії щодо України. Зокрема, під удар потрапить "Північний потік-2" та участь Росії у системі міжнародних платежів SWIFT.
- Москва фактично поставила ультиматум Вашингтону і НАТО та оприлюднила перелік "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу. Переговори щодо цих "гарантій безпеки" між США та Росією можуть відбутися у 2022 році.
- ЗМІ пишуть, що НАТО стягне свої війська до Росії, якщо вона піде на загострення ситуації.
- 25 грудня у Москві повідомили, що почали часткове відведення військ від українських кордонів.
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