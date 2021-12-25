У Путіна заявили, що Росія "першою не нападає"

У Володимира Путіна заявили, що Москву начебто безпідставно звинувачують у підготовці вторгнення в Україну. Мовляв, Росія ніколи "не нападає першою".

Відповідну заяву про буцімто миролюбність держави-агресорки зробив 25 грудня прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.

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Заява про те, що Росія "першою не нападає"

Тривалий час Росія накопичує війська та техніку поблизу кордонів з Україною. У зв'язку з цим Пєскова запитали, чи Москва прораховує свої кроки наперед.

У відповідь спікер Путіна сказав, що "Росія першою ніколи ні на кого не нападала". Тобто у Кремлі знову заперечили інформацію про можливе повномасштабне вторгнення на територію України.

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Україна та весь цивілізований світ дотримуються думки, що Росія – агресор, вона окупувала частину Донбасу та веде там війну. А останнім часом активно стягує війська до українських кордонів. Однак у Кремлі у спробах ескалації постійно звинувачують як не Україну, так Захід.