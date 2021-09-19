"Путінські прихвосні": у Києві в черзі для голосування до Думи, спалахнула словесна перепалка

19 вересня 2021 , 16:06
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Джерело:

телеграм "Сегодня"

У Києві росіяни 19 вересня зібрались біля консульства РФ, щоб проголосувати на виборах до Держдуми. Там навіть відбулась словесна суперечка між чоловіком, який протестував та літньою жінкою.

Орієнтовно о 14:30 біля консульства сформувалась невелика черга з охочих проголосувати. На відео помітно, що за громадським порядком стежить Нацгвардія. 

До теми Станом на ранок – жодного виборця не проголосувало на виборах до Держдуми на дільниці у Львові

 У Києві люди стоять в черзі, щоб проголосувати на виборах до Держдуми

Виборчі дільниці відкрили ще о 8 годині ранку 19 вересня. Окрім Києва, вони запрацювали в генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові.

До посольства Росії в Києві прийшов протестуючий – Михайло Агафонов. Він є біженцем з Росії. Чоловік стояв навпроти посольства з плакатом. Він вигукував, до людей, які стояли в черзі: "Путінські прихвосні, там і залишайтеся".

На що люди відповідали йому, що "час покаже". 

Агафонов запевнив, що орієнтовно о 14:30 проголосувати прийшли понад 30 осіб. Саме тому сформувалась черга. Проте деякі запевняли – прийшли голосувати не за "Єдину Росію".

Коротко про вибори в Держдуму

  • Росія 17 – 19 вересня проводить вибори до Держдуми. В Україні відкрили дільниці в найбільших містах – Києві, Львові, Харкові та Одесі. 
  • Станом на 11:30 у Львові не було жодного виборця. Проте там дільниця продовжувала роботу. 
  • Крім того, Кремль залучив до голосування людей з окупованих Луганщини та Донеччини, а також з Криму.  Для цього їм масово видавали паспорти Росії, дозволили голосувати онлайн, безкоштовно везли до кордону та навіть пригощали "пайками". 
  • Українське МЗС пояснило, що це незаконно. Ба більше, результати таких виборів не будуть враховані. Окрім того, Київ вимагає розширити санкції проти Москви.
Автор: Діана Квасневська