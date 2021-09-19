"Путінські прихвосні": у Києві в черзі для голосування до Думи, спалахнула словесна перепалка

У Києві росіяни 19 вересня зібрались біля консульства РФ, щоб проголосувати на виборах до Держдуми. Там навіть відбулась словесна суперечка між чоловіком, який протестував та літньою жінкою.

Орієнтовно о 14:30 біля консульства сформувалась невелика черга з охочих проголосувати. На відео помітно, що за громадським порядком стежить Нацгвардія.

До теми Станом на ранок – жодного виборця не проголосувало на виборах до Держдуми на дільниці у Львові

У Києві люди стоять в черзі, щоб проголосувати на виборах до Держдуми

Виборчі дільниці відкрили ще о 8 годині ранку 19 вересня. Окрім Києва, вони запрацювали в генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові.

До посольства Росії в Києві прийшов протестуючий – Михайло Агафонов. Він є біженцем з Росії. Чоловік стояв навпроти посольства з плакатом. Він вигукував, до людей, які стояли в черзі: "Путінські прихвосні, там і залишайтеся".

На що люди відповідали йому, що "час покаже".

Агафонов запевнив, що орієнтовно о 14:30 проголосувати прийшли понад 30 осіб. Саме тому сформувалась черга. Проте деякі запевняли – прийшли голосувати не за "Єдину Росію".

Коротко про вибори в Держдуму