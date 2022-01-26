Путіну треба сказати чітке "ні", – Піонтковський про реакцію України на агресію Росії

Росія все більше загострює напругу щодо України та шантажує світ. Державі-агресорці потрібно чітко показати свою позицію.

Адже попередніх методів може не вистачити. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Путіну треба показати свою позицію

За його словами, Росія ніколи не йде добровільно з територій. Боротьба інтерпретації є корисною, але вона не може продовжуватися нескінченно.

Десь потрібно (Володимиру Путіну – 24 канал) сказати дуже тверде "ні". Мовляв, ми не згодні на поглиблення України,

– наголосив Піонтковський.

Він зауважив, що глава Кремля зовсім не змінив свою манеру дій. Його способи залишаються такими, як і раніше.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Піонтковський в ефірі Романа Цимбалюка: дивіться відео

Росія напружує ситуацію на Сході