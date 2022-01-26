Путіну треба сказати чітке "ні", – Піонтковський про реакцію України на агресію Росії
Джерело:24 канал
Росія все більше загострює напругу щодо України та шантажує світ. Державі-агресорці потрібно чітко показати свою позицію.
Адже попередніх методів може не вистачити. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Путіну треба показати свою позицію
За його словами, Росія ніколи не йде добровільно з територій. Боротьба інтерпретації є корисною, але вона не може продовжуватися нескінченно.
Десь потрібно (Володимиру Путіну – 24 канал) сказати дуже тверде "ні". Мовляв, ми не згодні на поглиблення України,
– наголосив Піонтковський.
Він зауважив, що глава Кремля зовсім не змінив свою манеру дій. Його способи залишаються такими, як і раніше.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Піонтковський в ефірі Романа Цимбалюка: дивіться відео
Росія напружує ситуацію на Сході
- Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що біля кордону з Україною перебуває приблизно 105 тисяч проросійських бойовиків.
- Світ активно обговорює низку заходів, яку впровадять, якщо Росія почне загострювати ситуацію на Сході.
- Наприклад, Сполучені Штати Америки мають намір запровадити санкції. Про це повідомив американський президент Джо Байден.
- В російському міністерстві закордонних справ заявляють, що нібито саме Захід готує провокації довкола нашої держави.
- Однак Україна не піддається на шантаж та маніпуляції Кремля, а отримує допомогу від міжнародних партнерів. Наприклад, стрілецьку зброю та військове спорядження надати нам обіцяє Канада. Найбільша військова допомога із 2014 року прибула із США.
- Президент України Володимир Зеленський готовий до прямого діалогу із Путіним. Однак наразі Кремль відмовляється від зустрічі.
- Зеленський звернувся вкотре із відеозверненням. Він вважає, що українцям треба берегти мозок від брехні, а серце – від паніки.