На Бахмутському напрямку загинули п'ять "Вовків Да Вінчі": де й коли прощатимуться з Героями

Під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку загинули п'ять "Вовків Да Вінчі". Військові воювали у складі 1-го окремого механізованого батальйону, яким до загибелі командував легендарний Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло.

Трагічну новину повідомили 8 квітня у батальйоні "Вовки Да Вінчі". Також там розповіли, де та коли можна віддати останню шану Героям.

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На війні загинули п'ять "Вовків Да Вінчі"

З болем повідомляємо, що під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку, загинули наші побратими,

– розповіли військові.

У батальйоні повідомили, коли та де можна попрощатись з Героями:

Даниїл "Вікінг" Кондель . Його похоронять 8 квітня о 14:00 в Києві на Лісовому кладовищі, що на вулиці Крайній, 3;

. Його похоронять 8 квітня о 14:00 в Києві на Лісовому кладовищі, що на вулиці Крайній, 3; Назарій "Продюсер" Грибан . З ним попрощаються 8 квітня о 14:00 в селі Софіївська Борщагівка на Київщині за адресою Провулок шкільний, 1А;

. З ним попрощаються 8 квітня о 14:00 в селі Софіївська Борщагівка на Київщині за адресою Провулок шкільний, 1А; Олександр "Оборона" Оборонов . Його похоронять 8 квітня о 15:00 у Києві на Лісовому кладовищі, що на вулиці Крайній, 3;

. Його похоронять 8 квітня о 15:00 у Києві на Лісовому кладовищі, що на вулиці Крайній, 3; Валерій "Голема" Сенько . З ним попрощаються 9 квітня о 12:45 у Чернігові в Катерининській церкві за адресою Алея Героїв, 6А;

. З ним попрощаються 9 квітня о 12:45 у Чернігові в Катерининській церкві за адресою Алея Героїв, 6А; Іван "Мілан" Ротар. Його проведуть в останню путь 10 квітня о 10:00 в селі Костичани, Новоселицького району Чернівецької області.

Україна прощатиметься з п'ятьма Героями / Фото з батальйону "Вовки Да Вінчі"

Що відомо про загиблих Героїв

Полеглому "Вікінгу" Даниїлу Конделю був тільки 21 рік. Він був учасником неформального молодіжного руху "Гонор".

Назарій "Продюсер" Грибан за фахом психолог. Він випускник кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". Психологом при Міноборони залишатись не захотів, бо казав, що на війні потрібніший. Йому було тільки 25 років.

Олександр "Оборона" Оборонов був родом з Полтавської області. Він народився 1982 року в селі Чорбівка Полтавського району. У Героя залишились син та донька, мати і дружина.

Валерій "Голема" Сенько був випускником кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська Академія". Він завжди був патріотом. З початку повномасштабного вторгнення шукав можливості піти на війну. Воював з квітня. Йому тільки 24 лютого виповнилось 26 років.

Іван "Мілан" Ротар у перші дні повномасштабного вторгнення з труднощами повернувся додому з-за кордону, щоб воювати за Україну. Побратими розповідали, що на кордоні його не хотіли пускати на війну, тож військовий дав великий хабар, щоб його впустили додому на Буковину. У бійця залишилося двоє маленьких доньок.