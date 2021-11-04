Рада взялася за призначення нових міністрів: онлайн-трансляція

4 листопада 2021 , 10:02
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Джерело:

24 канал

Верховна Рада 4 листопада зібралася на засідання. На ньому розглядають призначення нових очільників міністерств. На засіданні присутній президент Володимир Зеленський.

На засіданні парламенту народні обранці розглядатимуть кадрові зміни у Кабінеті Міністрів. Зокрема, 5 відомств можуть отримати нових очільників.

Раніше Шмигаль вніс у Раду подання про призначення трьох міністрів

Призначення нових міністрів

Нардепи під час пленарного засідання розглянуть урядові кадрові питання, а саме призначення

  • віцепрем'єр-міністра – міністра економіки;
  • віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій;
  • віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості;
  • міністра оборони.

Засідання Верховної Ради щодо призначення міністрів: дивіться онлайн-трансляцію

Звільнення урядовців: що відомо

  • Впродовж кількох місяців в Україні активно говорили про кадрові зміни в Кабінеті Міністрів. Днями заяви про відставку написали одразу 5 очільників відомств.
  • На засіданні 3 листопада Рада відправила їх у відставку. Звільнили Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів; Олексія Любченка – з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки; Олексія Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій; Олега Уруського з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості; Андрія Тарана з посади міністра оборони.
  • Новими міністрами, ймовірно, стануть: економіки – Юлія Свириденко, реінтеграції окупованих територій – Ірина Верещук, оборони – Олексій Резніков, стратегічних галузей промисловості – Павло Рябікін.
Автор: Наталія Пристанська