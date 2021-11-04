Рада взялася за призначення нових міністрів: онлайн-трансляція

Верховна Рада 4 листопада зібралася на засідання. На ньому розглядають призначення нових очільників міністерств. На засіданні присутній президент Володимир Зеленський.

На засіданні парламенту народні обранці розглядатимуть кадрові зміни у Кабінеті Міністрів. Зокрема, 5 відомств можуть отримати нових очільників.

Раніше Шмигаль вніс у Раду подання про призначення трьох міністрів

Призначення нових міністрів

Нардепи під час пленарного засідання розглянуть урядові кадрові питання, а саме призначення

віцепрем'єр-міністра – міністра економіки;

віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій;

віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості;

міністра оборони.

Засідання Верховної Ради щодо призначення міністрів: дивіться онлайн-трансляцію

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