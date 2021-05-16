Радбез ООН збере засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною

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Рада безпеки ООН 16 травня проведе термінове засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Засідання розпочнеться у другій половині дня.

Джерело:

Haaretz

Обговорити загострення конфлікту планують о 17:00 за київським часом. На засіданні Радбезу ООН планують виступити міністри закордонних справ Єгипту та Йорданії, а також представник Палестини та посол Ізраїлю Гілад Ердан.

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Реакція ООН на події на Близькому Сході

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш напередодні заявив, що стурбований через авіаудар, який ізраїльські військові завдали по офісах ЗМІ в Секторі Гази. Він нагадав, що будь-які невибіркові удари по цивільному населенню і структурам ЗМІ порушують міжнародне право. Їх потрібно уникати за будь-яку ціну.

Ескалація конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: що треба знати

  • До загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною призвели судові слухання щодо виселення палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
  • Після цього між палестинцями та правоохоронцями спалахнули сутички на Храмовій горі. Сотні людей постраждали.
  • Після цього почалися регулярні масові ракетні обстріли з обох сторін. Бойовики з Сектору Гази випустили у бік Ізраїлю сотні ракет. Сили Ізраїлю у відповідь обстріляли територію угруповань.
  • З ізраїльської сторони вже загинули щонайменше 10 людей, з палестинської – майже 140, зокрема понад 40 дітей.