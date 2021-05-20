У Раді прогнозують заочне досудове розслідування в справі Козака

"Слуга народу" Денис Монастирський прогнозує проведення заочного досудового розслідування у справі Тараса Козака. Раніше нардепа від ОПЗЖ оголосили у розшук.
Соратника Медведчука, як і самого кума Путіна, підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
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Якщо ми говоримо про Козака, то очевидно, я прогнозую, буде заочне досудове розслідування, але для цього необхідно зібрати чіткий перелік доказів, експертиз. Тому я розумію, що правоохоронні органи поспішають повільно за цим кейсом,
– сказав Денис Монастирський.
Голова Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності додав: "Однозначно, цю справу розглядатимуть у найвищих судових інстанціях і не лише України, я маю на увазі, зокрема, Європейський суд з прав людини".
Де зараз перебуває Козак
- Іван Баканов під час брифінгу 11 травня повідомляв, що Козак перебуває у Росії. За даними СБУ, проросійський нардеп не планує повертатися в Україну.
- Зі свого боку Медведчук запевняв, що його соратник, якого також підозрюють у державній зраді, нібито лікується у Білорусі.
- У Верховній Раді поінформували, що офіційно Козак не перебуває ані у відпустці, ані у відрядженні, ані на лікарняному.
Що відомо про справу КозакаГенпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри Медведчуку та Козаку в держзраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
За даними слідства, Медведчук передавав дані про ЗСУ через Козака Росії. Печерський суд Києва 13 травня куму Путіна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.