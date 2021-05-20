У Раді прогнозують заочне досудове розслідування в справі Козака

"Слуга народу" Денис Монастирський прогнозує проведення заочного досудового розслідування у справі Тараса Козака. Раніше нардепа від ОПЗЖ оголосили у розшук.

Соратника Медведчука, як і самого кума Путіна, підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

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Якщо ми говоримо про Козака, то очевидно, я прогнозую, буде заочне досудове розслідування, але для цього необхідно зібрати чіткий перелік доказів, експертиз. Тому я розумію, що правоохоронні органи поспішають повільно за цим кейсом,

– сказав Денис Монастирський.

Голова Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності додав: "Однозначно, цю справу розглядатимуть у найвищих судових інстанціях і не лише України, я маю на увазі, зокрема, Європейський суд з прав людини".

Де зараз перебуває Козак