"Сеанс екзорцизму": з Ради вигнали любителя лукашенка Євгена Шевченка, який одягнув форму ЗСУ
Джерело:фейсбук Володимира В'ятровича
До Верховної Ради нардеп Євген Шевченко, якого називають фанатом лукашенка, прийшов у військовій формі ЗСУ. Через це в парламенті спалахнув скандал і депутата швидко вигнали із зали.
Про це повідомив депутат Володимир В’ятрович. Він жартома назвав цей інцидент сеансом екзорцизму під куполом Ради та білоруською ДРГ в парламенті.
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За його словами, депутатам вдалося вигнати із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця лукашенка Євгена Шевченка, який посмів одягнути на себе камуфляж ЗСУ.
"Не дозволимо ганьбити честь справжніх захисників України!" – наголосив В’ятрович.
Водночас народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів деталі такої неприємною ситуації у Раді.
Він каже, що Шевченко прийшов у військовій формі, мовляв, з розвідки. Через це він отримав зауваження від колег, що у залі не треба хизуватися військовою формою, особливо під час війни. "Після певної перепалки Шевченко покинув зал, пішов переодягатися, але не повернувся", – підсумував Железняк.
Дивіться відео перепалки в Раді через Євгена Шевченка, який вдягнув форму ЗСУ:
Євген Шевченко прихильник лукашенка: коротко
- Найбільш скандальним у постаті депутата Євгена Шевченка є те, що він не раз демонстрував прихильність до самопроголошеного президента Білорусі. Зокрема, в лютому 2021 року він відвідав "всебілоруські" збори лукашенка.
- А під час активних протестів у білорусі в серпні 2020 року Шевченко закликав пробачити лукашенку "його гріхи". Депутат зухвало говорив, що білоруси протестують, бо їм начебто нудно. Крім того, парламентар облаяв білоруську опозицію.
- Згодом, наприкінці квітня того року, Шевченко знову поїхав у білорусь, щоб зустрітися з самопроголошеним президентом. У "Слузі народу" тоді повідомили, що ця поїздка була приватною та власним коштом.
- За словами Шевченка, самопроголошений президент білорусі нібито "передав через нього" послання до очільника України Володимира Зеленського.
- Також колишній представник "Слуги народу" Євген Шевченко заявляв, що Служба безпеки України відкрила проти нього справу через держзраду. Казав, що це пов'язано із його "дружбою з білоруссю".
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