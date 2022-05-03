У Раді виступив Джонсон: заявив, що усі "колективно помилилися" щодо санкцій і пообіцяв зброю

Прем'єр -міністр Великої Британії Борис Джонсон 3-го травня виступив у Верховній Раді. Глава британського уряду пообіцяв нову зброю України.

Депутати зустріли Джонсона оплесками

Про виступ Джонсона у Верховній Раді повідомили декілька нардепів, серед яких і Ярослав Железняк. За словами Железняка, Джонсон оголосив про нову зброю та засоби захисту на 3 мільярди фунтів.

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Під час виступу, як розповів Железняк, Джонсон прокоментував санкції щодо Росії. Британський прем'єр визнав, що санкції не ввели вчасно та сказав, що "ми колективно помилилися".

Про виступ Джонсона у Раді повідомив і журналіст Сергій Лещенко. Він заявив, що нардепи зустріли Джонсона оплесками з українським та британськими прапорами в руках.

Нардепи зустріли Джонсона оплесками – відео з Ради

У Раді вперше виступив Зеленський

Депутат Ярослав Железняк також повідомив, що у Верховну Раду прийшов і президент Володимир Зеленський. Глава держави прийшов у Раду вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський вперше після вторгнення Росії 24 лютого з'явився у Раді

Допомога Україні від Великої Британії

Британський прем'єр у квітні здійснив неоголошений візит до Києва, де зустрівся з президентом Зеленським. Після зустрічі Джонсон оголосив про новий пакет допомоги Україні.

Згодом Джонсон пообіцяв, що Велика Британія направить до України більше артилерійського озброєння. Він заявляв, що очікує на Донбасі "артилерійського конфлікту".

Відомо, що Велика Британія погодилася надати Україні 120 броньованих машин, 80 з яких є захищеними мобільними машинами ("Mastiff", "Husky" та "Wolfhound"). Також британці здійснюють навчання українських військових у Польщі.

Наприкінці квітня Джонсон і Зеленський домовилися про постачання Україні важкого озброєння. Важливо зауважити, що британський прем'єр не проти, якщо Україна використовуватиме надану зброю проти цілей на території Росії.

Слід сказати, що Британія допомагає не тільки українській армії, але й економіці. Сполучене Королівство скасувало всі мита на товари, що надходять до з України в рамках чинної угоди про вільну торгівлю.

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