Рахунок іде на сотні: скільки авіації розмістила Росія неподалік України

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки російської авіації неподалік кордону з України. Там запевняють, що хвилюватися не варто.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на 40 летовищах російської федерації розміщено 800 одиниць авіаційної техніки. За його словами, ця цифра не є великою та страшною.

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Російська авіація на кордоні з Україною: головне

Ігнат запевнив, що наявність у Білорусі Міг-31К – це абсолютно не новина і не має вона особливого значення. Він також розповів, що ця техніка розміщена "не так, щоб довкола України", а на аеродромах близьких до території нашої держави.

Це 40 летовищ, які активно використовуються російською авіацією. Літаків 400 – 450, плюс – мінус, і 350 гелікоптерів. Це не є така велика вже цифра, нічого ніхто не стягує, воно завжди так було. В міру того, що щось знищується повітряними силами чи іншими силами оборони авіація, зрештою, підтягується, знімається зі зберігання,

– сказав Ігнат.

За його інформацією, на російських аеродромах різні типи авіації, вона "може швидко переміщуватися з Криму в Білорусь, з Білорусі – в Ростов, куди завгодно".

Яка ситуація на кордоні Білорусі й України

Останнім часом з'являється все більше інформації щодо ймовірного прориву кордону з боку Білорусі й нові спроби захопити столицю. Однак військові експерти запевняють, що не варто хвилюватися. Олег Жданов заявив, що загроза від наших білоруських сусідів може зрости до весни 2023 року.

Такої ж думки й британська розвідка. Там наголошують, білоруські військові, ймовірно, зберігають мінімальну спроможність здійснювати комплексні операції.

У Білорусі було помічено перекидання білоруської техніки з тактичним знаком двійка в трикутнику. При цьому раніше фіксували перекидання військової техніки Білорусі в напрямку Росії.

Радник ОП Олексій Арестович заявив, що наступ з Білорусі на Захід може тривати близько 18 днів, після чого росіяни зазнають невдачі.

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