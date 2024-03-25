У польському Генштабі сказали, яка російська ракета могла залетіти на територію країни

Російська ракета вранці 24 березня залетіла у повітряний простір Польщі на 39 секунд. Зараз польським військовим відомо, що це була за зброя окупантів.

Керівник Генштабу Збройних сил країни Вєслав Кукула зазначив, що, за попередніми даними, це російська крилата ракета типу Х-101. Саме цим типом ракети окупанти обстрілювали нашу державу того дня.

До теми Ракети Росії над країнами НАТО треба збивати, – у МЗС Литви відповіли на заяви Польщі

У Польщу могла залетіти російська ракета Х-101

На запитання журналістів про те, чи було залітання російської ракети на територію Польщі провокацією, Кукула відповів, що будь-який із варіантів можливий. Чоловік наголосив, що ракети росіян не надто точні, тому могли відхилитися від курсу.

Крім того, поляк пояснив, чому військові його країни не збили ворожу ціль у небі.

Такі цілі на межі двох країн складні у сенсі дилеми чи збивати, чи ні. Тому що наслідки знищення з нашого боку можуть спричинити ненавмисні ефекти по іншій стороні,

– підкреслив він.

Глава Генерального штабу ЗС Польщі наголосив, що подібна ситуація може статися, коли Україна стріляє в таку ракету. Адже ракета може впасти на території Польщі й спричинити певні наслідки.

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі