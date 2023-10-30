Ефективна робота: у Повітряних силах показали, як збивають ворожі Х-59
Джерело:Микола Олещук
Російські загарбники 30 жовтня пустили по Україні ракети Х-59. Їх успішно збили захисники неба з Повітряних сил нашої держави.
Зрештою у мережі з'явилися кадри, як наші військові збивають російські керовані авіаційні ракети. На них видно, як ефективно працюють наші захисники.
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Як Повітряні Сили знищили ракети Х-59
Командувач Повітряних Сил Микола Олещук, що на кадрах показана бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід". Зокрема, саме вони збили керовані авіаційні ракети Х-59, які запускали окупанти вночі 30 жовтня.
На відео можна побачити, як наші військові пускають ракети з протиповітряних засобів. Зрештою лунає вибух, це означає, що повітряна ціль ворога збита.
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Дякую усім, хто забезпечив стовідсотковий результат ураження повітряних цілей сьогодні вночі, – сказав Олещук.
Наостанок командувач Повітряних сил наголосив, що разом українці обов'язково переможуть ворога у війні проти нашої держави.
Що відомо про атаку вночі 30 жовтня
- Російська армія вночі 30 жовтня запустила по Україні безпілотні літальні апарати типу "Шахед", а також керовані авіаційні ракети типу Х-59. Українська протиповітряна оборона збила всі ворожі цілі.
- Так, у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що вдалося збити 12 "Шахедів" та 2 ракети Х-59. Свою зброю ворог запускав з тимчасово окупованих територій та анексованого Криму, а саме з полігону Чауда на Півдні півострова.
- Під час нічної атаки вибухи чули у Черкаській області. Зокрема, там ворожий безпілотник впав у річку, а жодних пошкоджень і постраждалих виявлено не було.
- Окрім цього, ворог також обстріляв правобережжя Херсонської області керованими авіаційними бомбами. Внаслідок цього 1 особа загинула, ще 3 – отримали поранення, а також є багато пошкоджень будівель в області.