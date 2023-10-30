Ефективна робота: у Повітряних силах показали, як збивають ворожі Х-59

Російські загарбники 30 жовтня пустили по Україні ракети Х-59. Їх успішно збили захисники неба з Повітряних сил нашої держави.

Зрештою у мережі з'явилися кадри, як наші військові збивають російські керовані авіаційні ракети. На них видно, як ефективно працюють наші захисники.

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Як Повітряні Сили знищили ракети Х-59

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук, що на кадрах показана бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід". Зокрема, саме вони збили керовані авіаційні ракети Х-59, які запускали окупанти вночі 30 жовтня.

На відео можна побачити, як наші військові пускають ракети з протиповітряних засобів. Зрештою лунає вибух, це означає, що повітряна ціль ворога збита.

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Дякую усім, хто забезпечив стовідсотковий результат ураження повітряних цілей сьогодні вночі, – сказав Олещук.

Наостанок командувач Повітряних сил наголосив, що разом українці обов'язково переможуть ворога у війні проти нашої держави.

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