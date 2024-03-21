Після паузи в місяць: окупанти знову вивели в Чорне море 2 ракетоносії

Російська армія 21 березня вирішила знову вивести свої кораблі з ракетами в Чорне море. Це сталося майже після того, як в акваторії моря не було жодного ворожого ракетоносія.

Таким чином для українських областей знову утворилася загроза обстрілу ракетами морського базування. Мовиться про сумнозвісні "Калібри", якими Росія вже обстрілювала Україну.

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Росія вивела 2 ракетоносії у Чорне море

У Силах оборони Півдня України повідомили, що після паузи довжиною в місяць ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 підводних ракетоносії.

Сумарний залп "Калібрів" – до 8 ракет. Решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування,

– заявили військові.

Вони також зазначили, що наразі рівень ракетної небезпеки з моря дуже високий. Тому закликали громадян бути уважними до сигналів повітряних тривог, оперативно переходити в укриття і не нехтувати власною безпекою.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

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