Це увійшло в історію, – генерал США розповів про важливість збиття "Кинджалів"

Україна довела всьому світові, що російські хвалені гіперзвукові ракети "Кинджал" можна збити за допомогою західних зенітних ракетних комплексів. Це було дійсно важливим відкриттям для усього світу.

Ба більше, збиття Україною російських ракет типу "Кинджал" дійсно увійшло в історію. Про це розповів колишній верховний командувач військ НАТО в Європі, американський генерал у відставці – Філіп Брідлав.

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Генерал США висловився про збиття Україною російських "Кинджалів"

Брідлав наголосив, що після того, як Україна довела, що може збивати російські ракети типу "Кинджал", Сполучені Штати з'ясували, що ця зброя не є невразливою. Раніше зворотне про ці ракети заявляв російський диктатор Владімір Путін.

Путін рекламував, що це найкращі з усіх видів ударних ракет. Тепер ми розуміємо, що це не так,

– сказав американський генерал.

Він також наголосив, що російські "Кинджали" не можуть протистояти західній зброї. Особливо проти останніх версій ракет Patriot та певних інших ракет, які Сполучені Штати передали Україні.

Філіп Брідлав також зауважив, що зенітний ракетний комплекс Patriot, який зараз використовує наша держава для протидії повітряним нападам агресора, справді здатний збити "Кинджали" і має навіть успіх у такій протидії атаці.

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