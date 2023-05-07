Прощавай, непереможна зброє, – Жданов сказав, що означає збиття російського "Кинджала"

7 травня 2023, 09:49
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Повітряні сили Збройних Сил України в ніч з 3 на 4 травня із ЗРК Patriot збили російську ракет "Кинджал". Цією гіперзвуковою ракетою, як своєю суперзброєю, хизувався Владімір Путін протягом багатьох років.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал. Він зазначив, що спочатку з невідомих причин командування Повітряних сил спростовувало цю інформацію. Але 6 травня остаточно підтвердило.

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Дуже очікували зіткнення Patriot та "Кинджала"

Військовий експерт зауважив, що командувач Повітряних сил Микола Олещук надав офіційно інформацію, що дійсно ракету "Кинджал" Х-47 було випущено з носія МіГ-31К, який піднявся у небо в Росії. Ракета була знищена в Київській області системою Patriot.

Прощавай, непереможна зброє,
– наголосив Жданов.

Олег Жданов про наслідки збиття "Кинджала" системою Patriot: дивіться відео

Багато військових спеціалістів в Україні та на Заході дуже очікували прямого боєзіткнення Patriot та гіперзвукової ракети. Адже за заявою Росії, це була ледве не єдина у світі така ракета. Співрозмовник відзначив, що ЗРК Patriot не підвів. 

"Це свідчить про те, що старі радянські аеробалістичні ракети Х-22 ми також зможемо збивати цими ж комплексами Patriot", – підкреслив Олег Жданов.


Інформація про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Що відомо про ураження гіперзвукової ракети "Кинджал" ЗРК Patriot

  • Вночі 4 травня над Києвом вперше збили аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал". Про це повідомило видання Defense Express з посиланням на власні джерела.
  • Водночас у Повітряних силах 5 травня спростували цю інформацію. Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що у ніч з 3 на 4 травня дійсно була загроза застосування балістичних ракет, але здійснення ворогом пусків не було зафіксовано.
  • А вже 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук привітав українців з історичною подією. За його словами, українські сили ППО збили російський "Кинджал", який буцімто "не має аналогів". Також Олещук застеріг не поспішати поширювати цю інформацію, щоб ворог не скористався нею.
  • Пізніше Юрій Ігнат пояснив, що МіГ-31К, з якого був здійснений запуск, 4 травня підіймався з аеродрому Саваслейка. Повітряне командування "Центр" супроводжувало цю ціль. Ракета була збита дивізіоном Patriot, який може знищувати балістичні ракети. Ігнат наголосив, що зважаючи на цю важливу подію, Україні потрібно більше Patriot.

Автор: Вікторія Грабовська