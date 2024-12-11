Зеленський заявив про випробування ракети "Рута": журналісти дізналися ймовірні характеристики

Президент України Володимир Зеленський 10 грудня повідомив про успішні випробування ракети "Рута". Серед її переваг висока швидкість та низька ціна.

Зеленський повідомив про випробування "Рути" на виступі на врученні Національної премії України імені Бориса Патона 2024 року, але деталі її характеристик залишилися нерозкритими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мілітарний.

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Які характеристики ракети "Рута"

За даними видання, ймовірно, мова йде про ракету, яку компанія Destinus демонструвала на виставці Eurosatory 2024. Тоді вона була представлена з розпізнавальними знаками українських Повітряних сил.

Зверніть увагу! Destinus – європейська аерокосмічна компанія, заснована у 2021 році Михайлом Кокоричем, який відмовився від російського громадянства. Вона працює в галузі аерокосмічних, оборонних та енергетичних технологій.

Згідно з відкритими джерелами, ключовими перевагами ракети є низька вартість виробництва, висока швидкість польоту та значне корисне навантаження.

Старт ракети здійснюється за допомогою прискорювача, а приземлення – завдяки парашутній системі.

Демонстрація конструкції ракети "Рута": дивіться відео

Що відомо про українську ракетну програму