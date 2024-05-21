Росіяни накопичили 10 тисяч ракет С-300, – Зеленський
Джерело:The New York Times
Володимир Зеленський висловився щодо запасів ракет С-300 у ворога. За словами українського очільника ворог накопичив приблизно 10 тисяч подібних ракет.
Водночас глава держави наголосив, що наразі нашій державі важко протистояти ракетам С-300. Зокрема через те, що партнери не дозволяють вражати цілі на території Росії західною зброєю.
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Зеленський розповів про запаси С-300 у ворога
В інтерв'ю журналістам The New York Times Володимир Зеленський зазначив, що наразі в Україні триває інша війна – сучасна, гібридна. Тому не можна сказати, що проти ворога спрацює лише справжній фізичний паркан, окоп чи мінні поля.
Ні, це комплексна дія – якщо у вас є зброя, яка принаймні може дотягнути до кордону з Росією. І якщо ми не можемо дотягнутися до тих районів, то що говорити про місця масового скупчення їхньої техніки на території Росії?
– наголосив український президент.
Український очільник зазначив, що той факт, що наша держава не може дотягнутися до кордону Росії – це їхня величезна перевага.
"Обстріли Харкова, всі загибелі людей, дітей – це через їхню величезну перевагу. Щоденне використання бомб – це їхня величезна перевага. Використання систем С-300 – вони накопичили 10 тисяч ракет С-300. Десять тисяч – це знову їх перевага", – пояснив Зеленський.
Він також зазначив, що у світу є відповідна зброя, щоб протистояти подібним загрозам. Ба більше, ця зброя краща за те, що є в арсеналі Росії. Однак в України наразі немає обидва цих елементів – достатня кількість зброї й дозвіл на влучення по військових об'єктах на території країни-агресорки західним озброєнням.
Росія має достатні запаси й інших видів ракет
- В ГУР МО розповіли, що, станом на кінець квітня 2024 року, на озброєнні збройних сил Росії перебувають близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон". Крім того, ворог наразі має близько 400 одиниць крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М".
- Водночас крилатих ракет 3М-14 "Калібр" в окупантів зараз близько – 270 одиниць. Також росіяни мають 45 одиниць керованих авіаційних ракет Х-69.
- Крім того, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що станом на початок квітня, за оцінками розвідки, на озброєнні у Росії можуть перебувати близько 80 "Кинджалів". Він також повідомив, що Росія щомісячно виготовляє лише кілька одиниць цих ракет.