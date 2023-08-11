Ракета влучила по території будинку, де жила сім'я з дітьми: деталі атаки по Івано-Франківщині
Джерело:Офіс генпрокурора
Російські військові 11 серпня вдарили ракетою по житловому будинку в Івано-Франківській області. Окупанти завдали удару ракетою "Кинджал".
Жертвою атаки російських окупантів став 8-річний хлопчик. Близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини.
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Унаслідок обстрілу росіян загинув 8-річний хлопчик
Ворожа ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються.
Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.
В Офісі генпрокурора заявили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група.
Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук підтвердила влучання окупантів по цивільному об'єкту на Прикарпатті. Вона повідомила, що хлопчика, який загинув, у критичному стані було доставлено до лікарні.
За її словами, медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося.
Росія "Кинджалами" атакувала Прикарпаття / Фото Офіс генпрокурора
Що відомо про ракетну атаку російських окупантів
- Зранку 11 серпня російські військові завдали по Україні ударів ракетами "Кинджал" з літаків МіГ-31К. Під час тривоги звуки вибухів чули в деяких регіонах. Зокрема, в Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Івано-Франківських областях.
- Відомо, що в Київській області окупанти не змогли досягти своїх терористичних цілей завдяки вдалій роботі української ППО.
- У столиці України зафіксували падіння уламків на території однієї з дитячих лікарень. Крім того, були виявлені ще два місця падіння уламків в Оболонському районі Києва.
- Мовиться про вулицю Богатирську, де уламки пошкодили дах приватного будинку. Ще один уламок виявили на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. На Київщині постраждалих і руйнувань унаслідок атаки окупантів немає.
- Додамо, що в Повітряних силах ЗСУ під час повітряної тривоги інформували про кілька пусків ракет "Кинджал". Водночас у Повітряних силах поки не інформували про наслідки ворожої атаки.