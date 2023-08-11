Ракета влучила по території будинку, де жила сім'я з дітьми: деталі атаки по Івано-Франківщині

Російські військові 11 серпня вдарили ракетою по житловому будинку в Івано-Франківській області. Окупанти завдали удару ракетою "Кинджал".

Жертвою атаки російських окупантів став 8-річний хлопчик. Близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини.

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Унаслідок обстрілу росіян загинув 8-річний хлопчик

Ворожа ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

В Офісі генпрокурора заявили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук підтвердила влучання окупантів по цивільному об'єкту на Прикарпатті. Вона повідомила, що хлопчика, який загинув, у критичному стані було доставлено до лікарні.

За її словами, медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося.

Росія "Кинджалами" атакувала Прикарпаття / Фото Офіс генпрокурора

Що відомо про ракетну атаку російських окупантів