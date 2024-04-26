У Джанкої була "піар-акція": яких операцій чекати від ЗСУ після отримання ATACMS

Повідомлялося, що далекобійні ракети ATACMS вже можуть бути на озброєнні української армії. Їх, ймовірно, використають не тільки для оборони, але й для наступальних операцій.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь, додавши, що мовиться про балістичні ракети, якими можна працювати у глибокому тилу ворога. ATACMS ефективні для комплексних операцій, зокрема тих, що пов'язані з деокупацією територій.

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Засіб не лише для оборони

"Я вважаю, що ці ракети ефективніше використовувати під час підготовки наступальних дій. Звісно, зараз ними ми знижуємо наступальний потенціал Росії. Але, думаю, далі українське командування буде готове до контрнаступальних операцій", – сказав Михайло Самусь.

Варто розуміти, що 300-кілометрові балістичні ракети не стануть лише оборонними засобами. Щодо часу надання ATACMS, то у березні 2024 року Україна отримала великий позачерговий пакет допомоги від США на 300 мільйонів доларів. ЗМІ припускали, що саме у ньому були ці ракети.

Наприклад, удар по аеродромі у Джанкої був напередодні голосування у Палаті представників щодо допомоги. Це могла бути "піар-акція", яка продемонструвала, що Україна має лише кілька ATACMS, але може робити ними чудові речі, наприклад, знищувати установки С-400, вертольоти, радари,

– розповів Михайло Самусь.

Складно уявити, що зможе наша держава, маючи на озброєнні сотні таких ракет. У такому випадку все не обмежиться лише обороною.

Чи готується Росія до нової фази наступу

Країна-агресорка не припиняла своїх наступальних дій ще з жовтня 2023 року. Тому Україна не просто готується їх відбивати, а вже це робить у дуже жорстоких боях. Для ще більших дій окупанти просто не мають ресурсів.

Думаю, зараз Росія максимально вкладатиметься в те, щоб прорвати лінію фронту, досягти оперативних успіхів – це ми можемо спостерігати вже тепер. Вікно можливостей для них закривається,

– зауважив Самусь.

Мовиться про те, що на початку червня допомога Україні вже вийде на оптимальний рівень. Ми отримаємо достатню кількість боєприпасів, бронетехніку, ракети та зброю для авіації. Після цього окупантам буде дуже важко продовжувати свій наступ, бо українці вийдуть на паритет у кількості зброї.

"Ці 6 місяців (час очікування на допомогу США – 24 Канал) ЗСУ витягли завдяки масовому використанню українських дронів та певної частини артилерії. Але коли було незрозуміло, чи надійде допомога, чи ні, то це накладало великі обмеження на планування операцій з боку України", – наголосив заступник директора Центру дослідження армії.

Зараз ситуація буде кращою, можна буде більш інтенсивно використовувати боєприпаси, адже зрозуміло, що їхня кількість тільки зростатиме. Тому росіяни мають останні шанси "продавити" українську оборону й вже зараз це роблять.

Що відомо про отримання ATACMS