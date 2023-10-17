Куди можуть дістати ракети ATACMS: потенційні цілі для ударів по окупантах

Україна отримала від Сполучених Штатів далекобійні ракети ATACMS. Тепер українська армія зможе вражати цілі окупантів відстані до 165 кілометрів.

Зокрема, під прицілом перебувають ворожі об'єкти на тимчасово окупованому Півдні нашої держави та анексованому Росією Криму. Про це повідомили журналісти видання The Insider у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

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Які цілі окупантів наразі під прицілом українських ATACMS

За попередніми даними, українська армія могла отримати далекобійні ракети ATACMS Block 1 касетного типу. Про це свідчать фото російських окупантів, які вони опублікували після ймовірного ураження цими ракетами аеропорту у тимчасово окупованому Бердянську й попередня обіцянка президента США Джо Байдена передати саме такий тип ракети ATACMS.

Крім того, такий тип ракети, швидше за все, має дальність дії 165 кілометрів, що підтверджує номер маркування, який розповсюдили в мережі росіяни. Таким чином під прицілом українських ракет опиняється повністю вся територія України.

Журналісти видання The Insider створили інфографіку з російськими цілями на тимчасово окупованій території нашої держави, які здатні вражати ракети ATACMS.

Серед ворожих цілей наявні:

аеродром у Чаплинці в Херсонській області;

аеродром у Джанкої у Криму;

аеродром у Стрілковому у Херсонській області;

аеродром Бердянськ у Запорізькій області;

системи ППО росіян у Котовському у Криму;

аеродром у Гвардійському у Криму;

аеродром у Саках у Криму;

аеродром у Качах у Криму;

системи ППО та порт у Севастополі;

аеродром Бельбек у Криму;

системи ППО у Сімферополі у Криму;

аеродром у Кіровському у Криму;

порт у Феодосії у Криму;

порт і системи ППО у Керчі у Криму.



Можливі цілі ураження для ракет ATACMS / Інфографіка The Insider

Також Сили оборони України зможуть застосовувати ракети такого типу і на Сході нашої держави. Зокрема, для наших воїнів тепер досяжні ворожі цілі у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму, що допоможе звільнити ці території від російських загарбників.

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