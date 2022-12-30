Ракети, які виробляє Росія, відразу відстрілюють по Україні, – військовий експерт

Радянські запаси ракет майже вичерпані, тому росіяни для своїх масованих атак використовують наявне виробництво. Всі ракети, які окупанти зараз встигають виробляти, відразу відстрілюють по Україні.

Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, росіянам для виробництва ракет Х-101 не потрібні західні комплектуючі.

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Натомість на думку військового експерта, окупанти використовують радянські мікросхеми 1970 – 1980 років. Ракети Х-101 можуть обходитися без західних компонентів.

Це як плюс для Росії, так і мінус. Плюс в тому, що вони якоюсь мірою є незалежними. Мінус – що вони не виробляють високоточну зброю формату HIMARS,

– пояснив Нарожний.

Радянські мікросхеми в російських ракетах: дивитись відео

Російські ракети не є високоточною зброєю

За словами військового експерта, російські ракети оснащені інерціальною системою наведення з точністю приблизно 100 метрів. Ця зброя не потрапляє до класу високоточної

"Саме тому вони не можуть так точно влучати, як навіть ті самі шахіди, в яких стоїть інерціальна система плюс наведення по супутникам GPS, ГЛОНАС та Baidu", – підсумував військовий експерт.

Перспективи майбутніх ракетних атак