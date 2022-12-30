Ракети, які виробляє Росія, відразу відстрілюють по Україні, – військовий експерт
Радянські запаси ракет майже вичерпані, тому росіяни для своїх масованих атак використовують наявне виробництво. Всі ракети, які окупанти зараз встигають виробляти, відразу відстрілюють по Україні.
Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, росіянам для виробництва ракет Х-101 не потрібні західні комплектуючі.
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Натомість на думку військового експерта, окупанти використовують радянські мікросхеми 1970 – 1980 років. Ракети Х-101 можуть обходитися без західних компонентів.
Це як плюс для Росії, так і мінус. Плюс в тому, що вони якоюсь мірою є незалежними. Мінус – що вони не виробляють високоточну зброю формату HIMARS,
– пояснив Нарожний.
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Російські ракети не є високоточною зброєю
За словами військового експерта, російські ракети оснащені інерціальною системою наведення з точністю приблизно 100 метрів. Ця зброя не потрапляє до класу високоточної
"Саме тому вони не можуть так точно влучати, як навіть ті самі шахіди, в яких стоїть інерціальна система плюс наведення по супутникам GPS, ГЛОНАС та Baidu", – підсумував військовий експерт.
Перспективи майбутніх ракетних атак
- Російський літак Ан-50 "Сергій Атаянц", який виявляв цілі для винищувачів, покинув територію Білорусі.
- Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що на Україну чекають ще 3 – 4 масові ракетні атаки з боку Росії.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія поновлює парк авіаційної техніки, а наступні ракетні обстріли можуть бути сильнішими за той, що був 29 грудня.
- Політичний експерт Тарас Загородній зауважив, що вибухи на російських аеродромах зменшили потужність ракетного залпу по Україні, що дозволило ефективніше реагувати ППО.